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Sağlık Bakanı Koca, aşı ile salgının etkisini gündemden çıkaracaklarını belirtti

01.06.2021 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Koca, aşı ile salgının etkisini gündemden çıkaracaklarını belirtti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı ile salgının etkisini gündemden çıkaracaklarını belirterek, "Bu güce güvenin." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 50 yaş üzeri vatandaşların aşı programının bugün itibarıyla başladığını anımsatarak, "Aşı ile salgının etkisini gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin." dedi.

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