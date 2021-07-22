YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Sağlık Bakanı Koca, her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

22.07.2021 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye genelinde 10-16 Temmuz'da illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 75,12, Ankara'da 57,95, İzmir'de 24,46 oldu - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Giresun, Bingöl, Diyarbakır ve Kırıkkale"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 10-16 Temmuz'da her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Aşı programını ne kadar kısa sürede tamamlayabilirsek o kadar kısa sürede salgın gündemi dışında kalırız." değerlendirmesinde bulundu.

"Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Giresun, Bingöl, Diyarbakır ve Kırıkkale." bilgisini paylaşan Koca, "Aşı ile toplumsal bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uymak zorundayız. Sevdiklerinizi tehlikeye atmayın." ifadesini kullandı.

Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 75,12, Ankara'da 57,95, İzmir'de 24,46 oldu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüste 4. dalga uyarısı: Bağıra bağıra "Geliyorum" diyorKoronavirüste 4. dalga uyarısı: Bağıra bağıra "Geliyorum" diyor
Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!
Kovid-19 nöbetindeki sağlık çalışanlarının buruk ama umutlu bayramıKovid-19 nöbetindeki sağlık çalışanlarının buruk ama umutlu bayramı

Ankara Namaz Vakitleri 22 Temmuz Perşembe

İmsak
03:45
Sabah
05:31
Öğle
13:00
İkindi
16:55
Akşam
20:19
Yatsı
21:58

Ankara Nöbetçi Eczaneler22 Temmuz Perşembe

Alacaatlı Eczanesi
Cankaya
Aydınlar Eczanesi
Cankaya
Bensu Eczanesi
Cankaya
Can Ece Eczanesi
Cankaya
Devran Eczanesi
Cankaya
Duru Eczanesi
Cankaya
Erguvan Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Trabzonspor'dan Faruk Can Genç'in sağlık durumuyla ilgili açıklama:

Trabzonspor'dan Faruk Can Genç'in sağlık durumuyla ilgili açıklama:

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kayseri'de depremde hasar gören cami ibadete kapatıldı

Kayseri'de depremde hasar gören cami ibadete kapatıldı

Kars'ta hayvan otlatma kavgası: 8 yaralı

Kars'ta hayvan otlatma kavgası: 8 yaralı

Çaykur Rizespor, Bryan Dabo ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Çaykur Rizespor, Bryan Dabo ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.