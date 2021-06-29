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Sağlık Bakanı Koca: "Her dört kişiden birinin aşısı tamamlandı"

29.06.2021 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"18 yaş ve üstü nüfusumuzun yüzde 25'i artık aşılı. Salgına karşı gücümüzün artması oranın yükselmesine bağlı. Aşımızı yaptıralım"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadele kapsamında her 4 kişiden birinin aşısının tamamlandığını, 18 yaş ve üstü nüfusun yüzde 25'inin artık aşılı olduğunu bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Her 4 kişiden birinin aşısı tamamlandı. Çift doz aşısı yapılanların sayısı bugün öğle saatlerinde 15 milyona ulaştı. 18 yaş ve üstü nüfusumuzun yüzde 25'i artık aşılı. Salgına karşı gücümüzün artması oranın yükselmesine bağlı. Aşımızı yaptıralım."

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