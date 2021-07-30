YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Sağlık Bakanı Koca: "İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 21 milyon 585 bin 60'a indi"

Sağlık Bakanı Koca: "İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 21 milyon 585 bin 60'a indi"

30.07.2021 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Koca: "İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 21 milyon 585 bin 60'a indi"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 milyon 585 bin 60 kişinin ilk doz aşısını henüz yaptırmadığını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dün 1 milyon 405 bin 579 doz aşı uygulandığını belirtti.

Dün ilk doz aşısını yaptıranların sayısının 316 bin 571 olduğunu kaydeden Koca, "İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 857 bin 710. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 231 bin 298. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 21 milyon 585 bin 60'a indi." bilgisini verdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alevler otele ulaşmıştı! Son hali görüntülendiAlevler otele ulaşmıştı! Son hali görüntülendi
PARTNERTürkiye yanan ormanlarına ağlarken sosyetik güzel dumanların önünde keyif pozu verdiTürkiye yanan ormanlarına ağlarken sosyetik güzel dumanların önünde keyif pozu verdi
SGK ile 3 banka arasında, emekli olabilecek sigortalılara yönelik "kredi iş birliği protokolü" imzalandıSGK ile 3 banka arasında, emekli olabilecek sigortalılara yönelik "kredi iş birliği protokolü" imzalandı
Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca

Ankara Namaz Vakitleri 30 Temmuz Cuma

İmsak
03:56
Sabah
05:38
Öğle
13:00
İkindi
16:53
Akşam
20:12
Yatsı
21:47

Ankara Nöbetçi Eczaneler30 Temmuz Cuma

Bartum Eczanesi
Cankaya
Besakule Eczanesi
Cankaya
Betül Eczanesi
Cankaya
Cinnah Eczanesi
Cankaya
Gülen Eczanesi
Cankaya
Hülyam Eczanesi
Cankaya
Serimer Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çinli milyarder çiftçi 18 yıl hapse mahkum edildi

Çinli milyarder çiftçi 18 yıl hapse mahkum edildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

FETÖ'nün karı-koca iki mahrem imamı Keçiören'de saklandıkları evde yakalandı

FETÖ'nün karı-koca iki mahrem imamı Keçiören'de saklandıkları evde yakalandı

YKS'de AYT sözel birincisi olan Adanalı öğrenci Hasan Mert, başarıya nasıl ulaştığını anlattı:

YKS'de AYT sözel birincisi olan Adanalı öğrenci Hasan Mert, başarıya nasıl ulaştığını anlattı:

Karavanla Türkiye turuna çıkan çift, bebek haberini aldıkları İzmir'de kontak kapattı

Karavanla Türkiye turuna çıkan çift, bebek haberini aldıkları İzmir'de kontak kapattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.