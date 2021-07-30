Sağlık Bakanı Koca: "İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 21 milyon 585 bin 60'a indi"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 milyon 585 bin 60 kişinin ilk doz aşısını henüz yaptırmadığını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dün 1 milyon 405 bin 579 doz aşı uygulandığını belirtti.

Dün ilk doz aşısını yaptıranların sayısının 316 bin 571 olduğunu kaydeden Koca, "İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 857 bin 710. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 231 bin 298. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 21 milyon 585 bin 60'a indi." bilgisini verdi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz