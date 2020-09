Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (6)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , "Verdiğimiz tabloda asla bir yanlışlık söz konusu değil. Biz günlük hasta sayımızı her gün veriyoruz. Vatandaşımız bu noktada müsterih olsun." dedi.

- "Pozitif olan her vaka bizim HES sistemimizde yer alıyor"

Bakan Koca, Ankara Tabipler Odasının sadece Ankara'da 3 bin hastanın olduğu ve Bakanlığın doğru sayıları vermediği iddiasının sorulması üzerine de şunları ifade etti:

"Vatandaşımız şundan emin olsun, biz bu dönemde pozitif olan herkese filyasyon yapıyoruz. Test yapılıp pozitif olan herkesin temaslılarını tespit ederek izole ediyoruz. Bunu gizleyerek salgını önleyebilir misiniz? Pozitif olan her vaka bizim HES sistemimizde yer alıyor. Bunu gizleyerek yapabilir misiniz? Dünyada her 10 kişiden 8'i belirti göstermiyor, taşıyıcı durumunda. Bir kişi hafif ve orta geçiriyor, bir kişi hastane ortamında geçiriyor. Dünyada solunum sıkıntısı olan ancak hastaneye gidebiliyor. Bizde ise 8 kişinin sağlık sistemine bir yükü yok. Ancak 8 kişinin riskli olan, kronik rahatsızlığı olan, yaşlı olan kişilere o virüsü bulaştırması risk oluşturuyor. Dolayısıyla dünya o 8 kişiyi izole etmiyor, biz izole ediyoruz. Verdiğimiz tabloda asla bir yanlışlık söz konusu değil. Biz günlük hasta sayımızı her gün veriyoruz. Bizim taşıyıcılarla değil, hastane yüküyle uğraşmamız gerekiyor. Vatandaşımız bu noktada müsterih olsun."