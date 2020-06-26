Sağlık Bakanı Koca: "Salgında ölüm oranının düşük olması zamanında aldığımız tedbirlerle yakından ilişkili"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Diğer ülkelerle kıyasladığımızda, salgının daha erken bir süreçte kontrol edilmesi ve ölüm oranlarının düşük olması, hükümet olarak zamanında aldığımız tedbirlerle yakından ilişkilidir." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Koca, ABD Ticaret Odası, ABD-Türkiye İş Konseyi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle gerçekleştirilen toplantıya video konferans yöntemiyle katıldı.

Aralarında TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve ABD Ticaret Odası Türkiye Ortadoğu Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy'nin de olduğu 60'tan fazla yetkili ve iş insanı toplantıda bir araya geldi.

Burada konuşan Bakan Koca, Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesine dair katılımcılara bilgi vererek salgının yıkıcı etkileri itibarıyla ülkeler arasında gelişmişlik farklarıyla açıklanamayacak bir seyir izlediğine dikkat çekti.

Devletlerin salgınla başa çıkmaktaki başarısı, gelişmiş/azgelişmiş, demokratik/otoriter, liberal/devletçi gibi klasik kategorilerle açıklanamadığını belirten Koca, bunların yerine "devlet kapasitesi" kavramının öne çıktığını vurguladı.