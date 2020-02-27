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Sağlık Bakanı Koca, Van'da depremden etkilenen mahalleyi ziyaret etti

VAN HABERLERİ  | 27.02.2020 18:57 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Koca, Van'da depremden etkilenen mahalleyi ziyaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Van'ın Başkale ilçesi Gelenler Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Bakan Koca, Saray ilçesinde Kapıköy Gümrük Kapısı'ndaki programının ardından geldiği Gelenler Mahallesi'nde, depremde hayatını kaybeden Akın Acar'ın ailesini ziyaret etti.

Acılı aileye başsağlığı dileyen Koca, depremde büyük bir dramın yaşandığını söyledi.

Yaşanan travmanın giderilmesi için devletin tüm olanaklarının seferber edildiğini vurgulayan Koca, depremzede ailelerin acısına ortak olduklarını belirtti.

Koronavirüsle ilgili alınan önlemlere de değinen Koca, "Özelikle göçmen geçişi noktasında çok ciddi sıkıntı var. İran'da her geçen gün bu noktada enfeksiyonu daha ciddi hissediyoruz. Bu nedenle de kontrolsüz göçlerin önemli kaynak olacağından endişe ediyoruz. Bu anlamda yakın durmamaya, aynı ortamda olmamaya, mümkün mertebe bölgede olmama noktasında çaba içerisinde olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların sağlığını korumak için sınırdan içeri almama noktasında katı durduklarına işaret eden Koca, şunları kaydetti:

"Hep birlikte hassasiyet göstermemiz son derece önemli. Çünkü dünyada giderek yayılan, komşumuz İran ve Irak benzeri bölgelerde giderek yoğunlaşan ciddi bir tablo. Bu ciddiyeti özellikle önemseyip gerekeni yapmak gerekiyor. Herkes bulunduğu yerde kalırsa, bu anlamda önemli olan şu bir iki ayı geçirebilir olmak. Çünkü sıcak ortamlarda bu virüsün yaşam süresinin daha kısa olduğunu biliyoruz. Bugünlerde ne kadar öteleyebilirsek, Türkiye'ye girişini ne kadar önleyebilirsek, bizim için o kadar başarılı olur."

Bakan Koca'ya ziyaretinde Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İl Sağlık Müdürü Mahmut Sünnetçioğlu ile Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak eşlik etti.

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Depremzede Fahrettin Koca Sağlık Bakanı Van

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