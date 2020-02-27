Sağlık Bakanı Koca, Van'da depremden etkilenen mahalleyi ziyaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Van'ın Başkale ilçesi Gelenler Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Bakan Koca, Saray ilçesinde Kapıköy Gümrük Kapısı'ndaki programının ardından geldiği Gelenler Mahallesi'nde, depremde hayatını kaybeden Akın Acar'ın ailesini ziyaret etti.

Acılı aileye başsağlığı dileyen Koca, depremde büyük bir dramın yaşandığını söyledi.

Yaşanan travmanın giderilmesi için devletin tüm olanaklarının seferber edildiğini vurgulayan Koca, depremzede ailelerin acısına ortak olduklarını belirtti.

Koronavirüsle ilgili alınan önlemlere de değinen Koca, "Özelikle göçmen geçişi noktasında çok ciddi sıkıntı var. İran'da her geçen gün bu noktada enfeksiyonu daha ciddi hissediyoruz. Bu nedenle de kontrolsüz göçlerin önemli kaynak olacağından endişe ediyoruz. Bu anlamda yakın durmamaya, aynı ortamda olmamaya, mümkün mertebe bölgede olmama noktasında çaba içerisinde olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların sağlığını korumak için sınırdan içeri almama noktasında katı durduklarına işaret eden Koca, şunları kaydetti: