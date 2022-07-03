Sağlık Bakanı Koca'dan Ankara'da ambulansa yol vermeyen sürücülere tepki:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da acil vaka için harekete geçmiş ambulansın, duyarsızlıktan ötürü engelle karşı karşıya bırakılmasının asla kabul edilemeyeceğini bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından, ambulansa yol vermeyen sürücülere ilişkin görüntüleri paylaştı.

Bakan Koca, açıklamasında şunları kaydetti:

"Yolda ambulans varsa diğerleri yerini bilmeli. Acil vaka için harekete geçmiş ambulansın, duyarsızlıktan ötürü engelle karşı karşıya bırakılması, Ankara'daki olayda olduğu gibi, asla kabul edilemez. Öncelik ambulansın, hastanındır. Siren sesinden güçlü uyarı aranmamalı."



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