YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Sağlık Bakanı Koca'dan "Doktorlar saygıyı hak ediyor" paylaşımı

Sağlık Bakanı Koca'dan "Doktorlar saygıyı hak ediyor" paylaşımı

14.07.2022 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Koca'dan "Doktorlar saygıyı hak ediyor" paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doktorların saygıyı hak ettiğini belirterek, "Biz saygımızı gösterelim." çağrısında bulundu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, #DoktorumaSaygı etiketini kullanarak şunları kaydetti:

"Bir doktorun, 'Bu hasta da sancıları hak ediyor' dediği duyulmuş mu? 'Ama doktorlar da şiddeti hak ediyor' cümlesi, suçun, kıymet bilmezliğin ta kendisidir. Doktorlar saygıyı hak ediyor. Biz saygımızı gösterelim."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tarihi direnişin üzerinden 6 yıl geçtiTarihi direnişin üzerinden 6 yıl geçti
İzmir'de "köpek" tartışmasında komşularını öldüren şüphelinin ağabeyi de tutuklandıİzmir'de "köpek" tartışmasında komşularını öldüren şüphelinin ağabeyi de tutuklandı
Trabzon'da satırlı kavgada 1 kişi ağır yaralandıTrabzon'da satırlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
Anahtar Kelimeler:
doktorlar sağlık bakanı fahrettin koca

Ankara Namaz Vakitleri 14 Temmuz Perşembe

İmsak
03:34
Sabah
05:25
Öğle
12:59
İkindi
16:56
Akşam
20:24
Yatsı
22:07
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Göğüslerini elleriyle kapattı! Küvetin yanından paylaştı

Göğüslerini elleriyle kapattı! Küvetin yanından paylaştı

Cinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yeri itiraf etti! Bomba açıklamalar

Cinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yeri itiraf etti! Bomba açıklamalar

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Kendi göğüslerini paylaştı! Yorumu şoke etti

Kendi göğüslerini paylaştı! Yorumu şoke etti

Asıl faydası kabuğunda! İlaç gibi geliyor

Asıl faydası kabuğunda! İlaç gibi geliyor

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.