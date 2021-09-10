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  4. Sağlık Bakanı Koca'dan okullarda yapılacak PCR testine ilişkin açıklama:

Sağlık Bakanı Koca'dan okullarda yapılacak PCR testine ilişkin açıklama:

10.09.2021 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacak" - "Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek. PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla, en deneyimli arkadaşlar buluşacak"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullarda yapılacak PCR testleri öncesinde velilerin bilgilendirilip onaylarının isteneceğini duyurdu.

Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, PCR testinin belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacağını belirtti.

Bakan Koca, "Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek. PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla, en deneyimli arkadaşlar buluşacak." ifadelerini kullandı.

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