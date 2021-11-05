Sağlık Bakanı Koca'dan "Organ ve Doku Bağışı Haftası" açıklaması:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, organ nakli için bekleyen 26 bin 894 hasta bulunduğunu belirterek, "Organ nakli merkezlerimiz oldukça başarılı. Fakat bazı hastalar yıllarca bekliyor." ifadesini kullandı.
Koca, Twitter hesabından, "Organ ve Doku Bağışı Haftası" dolayısıyla açıklama yaptı.
Organ nakli için bekleyen 26 bin 894 hasta olduğuna dikkati çeken Bakan Koca, "Organ nakli merkezlerimiz oldukça başarılı. Fakat bazı hastalar yıllarca bekliyor. Sonuç, organ bağışının yaygınlaşmasına, başka hayatlara umut olanların artmasına bağlı. Bize katılın." değerlendirmesinde bulundu.
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