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  4. Sağlık Bakanı Koca'dan saldırıya uğrayan doktora ilişkin paylaşım:

Sağlık Bakanı Koca'dan saldırıya uğrayan doktora ilişkin paylaşım:

20.11.2021 00:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İki yıllık hekim arkadaşımız Dr. Esma'ya yapılan saldırı çok sayıdaki olaydan biri. 'Artık yeter' çığlığı. Sorun tüm toplumun. Toplumu harekete geçireceğiz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çalıştığı hastanede saldırıya uğrayan doktor Esma Demir'e ilişkin, "İki yıllık hekim arkadaşımız Dr. Esma'ya yapılan saldırı çok sayıdaki olaydan biri. 'Artık yeter' çığlığı. Sorun tüm toplumun. Toplumu harekete geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2020'de yapılan değişiklikle, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet suçlarının cezasını yasa 1,5'la çarpıyor. Sonuç alamadık. İki yıllık hekim arkadaşımız Dr. Esma'ya yapılan saldırı çok sayıdaki olaydan biri. 'Artık yeter' çığlığı. Sorun tüm toplumun. Toplumu harekete geçireceğiz." açıklamasında bulundu.

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