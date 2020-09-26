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Sağlık Bakanı Koca'dan "şiddete karşı bir olmalıyız" çağrısı:

ANKARA HABERLERİ  | 26.09.2020 22:52 | Son Güncelleme

"Sağlık çalışanı, savaşta bile güvence altındadır. Şiddete karşı bir olmalıyız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin sadece mağdur veya yasanın değil toplumun ortak sorunu olduğuna dikkati çekerek, şiddete karşı bir olma çağrısında bulundu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Sağlık çalışanına şiddet, sadece mağdurun sorunu ve yasanın konusu değildir. Toplumun ortak sorunudur. Dostça çalışma ortamı, nitelikli hizmet güvencesidir. Yasa ve ahlak iş birliği yapmalıdır. Dahası: Sağlık çalışanı, savaşta bile güvence altındadır. Şiddete karşı bir olmalıyız."

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