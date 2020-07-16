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Sağlık Bakanı Koca'dan "temizlik" uyarısı:

ANKARA HABERLERİ  | 16.07.2020 00:10 | Son Güncelleme

"Dokunduğumuz yüzeylerde virüs olabileceği için ellerimizi daha sık yıkayalım. Temizlik, Kovid-19'a karşı güçlü bir tedbirdir"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dokunduğumuz yüzeylerde virüs olabileceği için ellerimizi daha sık yıkayalım. Temizlik, Kovid-19'a karşı güçlü bir tedbirdir." uyarısında bulundu.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, sabunun yapısında bulunan, su ve yağda kolay çözünen kısımlar ve koronavirüsteki iki tabakalı lipitleri parçalar olduğunu belirterek, "Yağ zarı çözülen virüs etkisiz hale gelir. Dokunduğumuz yüzeylerde virüs olabileceği için ellerimizi daha sık yıkayalım. Temizlik, Kovid-19'a karşı güçlü bir tedbirdir." ifadesine yer verdi.

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