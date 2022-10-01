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Sağlık Bakanlığı atama başvuruları için süreyi 3 Ekim'e uzattı

01.10.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası için başvuru süresinin 29 Eylül'den 3 Ekim'e uzatılmasına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama başvuruları için süre 3 Ekim'e kadar uzatıldı.

Sağlık Bakanlığının "2022 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Takvimi"ne ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kuraya yoğun başvuru talebi olduğu görüldüğünden ilanda 29 Eylül 2022 Perşembe saat 18.00 olarak yer alan son başvuru süresinin 3 Ekim 2022 Pazartesi saat 23.59’a kadar uzatılmasının Bakanlıkça uygun görüldüğü belirtildi. Takvime göre kura çekimi ise 18 Ekim'de yapılacak.

Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde "https://yhgm.saglik.gov.tr" yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde gerçekleştirilecek.

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