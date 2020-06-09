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Sağlık Bakanlığı ile KMÜ arasında işbirliği protokolü imzalandı

KARAMAN HABERLERİ  | 09.06.2020 12:24 | Son Güncelleme

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof.

Sağlık Bakanlığı ile KMÜ arasında işbirliği protokolü imzalandı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Ankara’da bir dizi ziyaret gerçekleştirerek Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven ile görüştü.
Rektör Akgül ziyaretlerinde Sağlık Bakanlığına bağlı Karaman Devlet Hastanesinin KMÜ Tıp Fakültesi ile birlikte kullanılmasına ilişkin Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven ile fikir alışverişinde bulundu. Rektör Akgül, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven’i ziyaretinde Sağlık Bakanlığına bağlı Karaman Devlet Hastanesinin KMÜ Tıp Fakültesi ile birlikte kullanılmasına ilişkin protokol imzaladı. Yönetim, Organizasyon, Planlama, Sağlık Tesisinin İşletilmesi, Nöbet Hizmetleri, Eğitim ve Araştırma Faaliyetleri, Mali Hususlar ve Personelin Özlük İşlemleri gibi konu başlıklarının detaylandırıldığı protokol, Rektör Akgül ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Ataseven’in imzasıyla yürürlüğe girmiş oldu.
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, KMÜ Tıp Fakültesinin alt ve üst yapı çalışmalarının tamamlanması için büyük bir önem taşıyan ’birlikte kullanım’ sürecinin protokol ile tamamlandığını belirterek, “Üniversitemiz Tıp Fakültesinin kuruluşu ve hizmete geçmesi, Karaman Devlet Hastanesinin ortak olarak kullanıma başlaması ile birlikte daha faydalı bir seyir izleyecektir. İmzalanan bu protokol ile birlikte üniversitemiz bünyesinde donanımlı hekimler yetiştirme ve halkımıza sağlık hizmeti verme hayalimize bir adım daha yaklaşmış olduk. ’Birlikte kullanım’ sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Karaman Devlet Hastanesi, Araştırma ve Eğitim Hastanesine dönüşmüş olacak ve bu aşamadan sonra üçüncü basamak sağlık kurumu olarak hizmet vermeye başlayacak. Bu sürece kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyor; protokolün hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Sağlık Bakanlığı ile KMÜ arasında işbirliği protokolü imzalandı

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