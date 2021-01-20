YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Sağlık Bakanlığınca Kastamonu'ya tahsis edilen 6 ambulans teslim edildi

Sağlık Bakanlığınca Kastamonu'ya tahsis edilen 6 ambulans teslim edildi

20.01.2021 20:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sağlık Bakanlığınca Kastamonu'ya tahsis edilen 6 ambulans teslim edildi

Sağlık Bakanlığınca Kastamonu'ya tahsis edilen 6 ambulans teslim edildi

Sağlık Bakanlığı tarafından Kastamonu'ya tahsis edilen 6 ambulans, Vali Avni Çakır'ın katıldığı törenle teslim edildi.

Valisi Avni Çakır, törende yaptığı konuşmada, sağlık çalışanlarının Kovid-19 sürecinde yoğun mesai sergileyerek büyük özveriyle çalıştıklarını belirtti.

Bakanlıkça tahsis edilen ambulansların Kastamonu'ya hayırlı olmasını dileyen Çakır, "Sağlık çalışanlarının özverili çalışması ve halkımızın özverisi sayesinde bu konuda görev alan diğer arkadaşlarımızın da yardımıyla ciddi bir rahatlamaya kavuştuk. En ufak bir aksaklık ya da gevşeme rakamlara yansıyor. Kesin rakam vermiyoruz ama ilimizde çok ciddi anlamda gerileme gerçekleşti." diye konuştu

Çakır, kentteki Kovid-19 vaka sayısını hassasiyetle takip ettiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Her şey kontrolümüzde. İnşallah tedbirlere Kastamonulu hemşerilerimiz duyarlılık gösterirse şubatta tek haneli rakamları göreceğimizi ümit ediyorum ama kesinlikle gevşemeye yer yok. Bir kaç gün içerisinde bu gevşeme bize vakalarda artış olarak geri dönüyor."

Sağlık Bakanlığınca Kastamonu'ya tahsis edilen 6 ambulans teslim edildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum
Amatör Olarak Başladığı İşte, Sosyal Medyada Satmaya Çalıştığı Ürünlerin Siparişine YetişemiyorAmatör Olarak Başladığı İşte, Sosyal Medyada Satmaya Çalıştığı Ürünlerin Siparişine Yetişemiyor

Kastamonu Namaz Vakitleri 20 Ocak Çarşamba

İmsak
06:29
Sabah
07:59
Öğle
13:01
İkindi
15:30
Akşam
17:53
Yatsı
19:17

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Çarşamba

Can Eczanesi
Merkez
Nur Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Emin Eczanesi
Bozkurt
Tuna Eczanesi
Azdavay
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

GÜNCELLEME - Mersin'de telef olan13 kedide zehirlenme bulgusuna rastlanmadı

GÜNCELLEME - Mersin'de telef olan13 kedide zehirlenme bulgusuna rastlanmadı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

AK Parti’nin İç Anadolu’daki tek kadın il başkanı mazbatasını aldı

AK Parti’nin İç Anadolu’daki tek kadın il başkanı mazbatasını aldı

Zabıtadan hurda araç denetimi

Zabıtadan hurda araç denetimi

Kazada 2 yaşındaki Zeynep kurtarılamadı

Kazada 2 yaşındaki Zeynep kurtarılamadı

Diğer Haberler

Taziyeye için geldikleri hiç vak’a görülmeyen köyde 13 kişiye virüs bulaştırdılar

Taziyeye için geldikleri hiç vak’a görülmeyen köyde 13 kişiye virüs bulaştırdılar

Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı

Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı

Horma Kanyonu kar altında doyumsuz manzaralar sunuyor

Horma Kanyonu kar altında doyumsuz manzaralar sunuyor

Horma Kanyonu kar altında doyumsuz manzaralar sunuyor

Horma Kanyonu kar altında doyumsuz manzaralar sunuyor

Öldü diye morga kaldırılan işçi tekrar canlandı

Öldü diye morga kaldırılan işçi tekrar canlandı

Kastamonu'da elektrik akımına kapılan 2 işçiden biri öldü

Kastamonu'da elektrik akımına kapılan 2 işçiden biri öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.