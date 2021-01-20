Sağlık Bakanlığınca Kastamonu'ya tahsis edilen 6 ambulans teslim edildi

Sağlık Bakanlığı tarafından Kastamonu'ya tahsis edilen 6 ambulans, Vali Avni Çakır'ın katıldığı törenle teslim edildi.

Valisi Avni Çakır, törende yaptığı konuşmada, sağlık çalışanlarının Kovid-19 sürecinde yoğun mesai sergileyerek büyük özveriyle çalıştıklarını belirtti.

Bakanlıkça tahsis edilen ambulansların Kastamonu'ya hayırlı olmasını dileyen Çakır, "Sağlık çalışanlarının özverili çalışması ve halkımızın özverisi sayesinde bu konuda görev alan diğer arkadaşlarımızın da yardımıyla ciddi bir rahatlamaya kavuştuk. En ufak bir aksaklık ya da gevşeme rakamlara yansıyor. Kesin rakam vermiyoruz ama ilimizde çok ciddi anlamda gerileme gerçekleşti." diye konuştu

Çakır, kentteki Kovid-19 vaka sayısını hassasiyetle takip ettiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Her şey kontrolümüzde. İnşallah tedbirlere Kastamonulu hemşerilerimiz duyarlılık gösterirse şubatta tek haneli rakamları göreceğimizi ümit ediyorum ama kesinlikle gevşemeye yer yok. Bir kaç gün içerisinde bu gevşeme bize vakalarda artış olarak geri dönüyor."



