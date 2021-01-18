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  4. Sağlık Bakanlığının sahip çıktığı yabancı çiftin bebeği Alicia'nın birinci yaşı kutlandı

Sağlık Bakanlığının sahip çıktığı yabancı çiftin bebeği Alicia'nın birinci yaşı kutlandı

18.01.2021 14:07 | Son Güncelleme:
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Norveçli baba Ted Nyquist: - "Bizimle ilgilenen, bize yardımcı olan herkese çok teşekkür etmek istiyoruz. Türkiye'ye teşekkür etmek istiyoruz" - İsveçli anne Ida Svarvarefelt: - "Her çocuk gibi büyüyecek, oynayacak. Okula gidecek. Biz de bundan dolayı mutluluk duyuyoruz"

Antalya'nın Alanya ilçesinde erken doğumla dünyaya gelen bebeklerini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın girişimleriyle tedavi ettirip kucaklarına alan yabancı çift, bir yaşına giren Alicia için doğum günü partisi yaptı.

İsveç vatandaşı olan 25 yaşındaki Ida Svarvarefelt ile Norveçli 38 yaşındaki Ted Nyquist çifti, bir yaşına giren bebekleri Alicia'nın sağlığına kavuşması nedeniyle Türkiye'ye minnettar.

Alicia için ilçedeki evlerinde doğum günü partisi düzenleyen çift, bu mutluluğu Türkiye'ye ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya borçlu olduklarını dile getirdi.

İsveçli anne Ida Svarvarefelt, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir yaşına giren Alicia'nın da kendilerinin de çok mutlu olduğunu söyledi. Alicia'nın büyümesini beklediklerini anlatan anne, "Her çocuk gibi büyüyecek, oynayacak. Okula gidecek. Biz de bundan dolayı mutluluk duyuyoruz." dedi.

Norveçli baba Ted Nyquist ise bir sene boyunca birçok sıkıntı yaşadıklarını kaydetti. Sürekli hastanelere gidip geldiklerini anlatan baba, "Çok mücadele ettik, Alicia da çok mücadele etti. Zor günler yaşadık. Ama en nihayetinde, Alicia bugün 1 yaşına bastı. Çok sağlıklı ve şu anda çok mutlu görünüyor. Biz de çok mutluyuz. Bizimle ilgilenen, bize yardımcı olan herkese çok teşekkür etmek istiyoruz. Türkiye'ye teşekkür etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Antalya'da 17 Ocak'ta erken doğumla 910 gram dünyaya gelen kızlarının özel bir hastanede günlük 1500 lirayı bulan hastane masraflarını karşılayamayan İsveçli anne Ida Svarvarefelt ile Norveçli baba Ted Nyquist, sosyal medyadan kampanya başlatmış, çifte yardım eli uzatan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bebeğin ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevkini sağlamıştı.

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