YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Sağlık çalışanını 7 kurşunla öldüren akrabası tutuklandı

Sağlık çalışanını 7 kurşunla öldüren akrabası tutuklandı

11.01.2023 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde radyoloji teknisyenin 7 kurşunla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan akrabası, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sağlık çalışanını 7 kurşunla öldüren akrabası tutuklandı

Önceki gün saat 18.30 sıralarında Ayazma Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı’ndaki sitenin otoparkında meydana gelen olayda, radyoloji teknisyeni Hürrem Doğan (31), spor salonuna gitmek için otomobiline doğru yürüdüğü esnada silahlı saldırıya uğramış, 7 kurşunla öldürülmüş, saldırgan ise olay yerinden kaçmıştı.

Polis ekiplerinin olay yeri incelemelisinde ise 15 kovan bulunmuştu. Yapılan incelemelerde saldırıyı gerçekleştiren kişinin Hürrem Doğan’ın akrabası İ.Ö. olduğu tespit edildi. Sabah saatlerinde gözaltına alınan İ.Ö., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İ.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu mağazaya sadece ihtiyaç sahibi vatandaşlar giriyorBu mağazaya sadece ihtiyaç sahibi vatandaşlar giriyor
Yalova'da kahvehanede çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldüYalova'da kahvehanede çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
Erzurum’da dondurucu soğuklar etkili oluyorErzurum’da dondurucu soğuklar etkili oluyor
Anahtar Kelimeler:
İzmit

Kocaeli Namaz Vakitleri 12 Ocak Perşembe

İmsak
06:46
Sabah
08:17
Öğle
13:13
İkindi
15:37
Akşam
17:59
Yatsı
19:24
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Kolay taşınıyor, her işi hallediyor! İşte tablet kullanmak için 8 sebep

Kolay taşınıyor, her işi hallediyor! İşte tablet kullanmak için 8 sebep

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Fırın ve ocak kullanmadan beş dakikada kolay ve lezzetli tarifler yapmanın sırrı...

Fırın ve ocak kullanmadan beş dakikada kolay ve lezzetli tarifler yapmanın sırrı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.