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Sağlık çalışanlara saldırıya kınama

KONYA HABERLERİ  | 22.09.2020 12:44 | Son Güncelleme

Türk Sağlık-Sen Konya Şube Başkanı Metin Töke, sağlık kurum ve kuruluşlarının sıfır toleranslı alan ilan edilerek, buradaki herhangi bir suçun hapis cezası ile cezalandırılması gerektiğini söyledi.Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarına yönelik yaşanan şiddetin, durumun nasıl içinden çıkılmaz bir hal aldığını gösterdiğini belirten Türk Sağlık-Sen Konya Şube Başkanı Metin Töke şöyle konuştu; "Salgın döneminde şifa dağıtmak için tüm gücüyle hizmet üreten ellerin, kendi canlarını korumak için kapıyı tutarak gövdelerini siper etmeleri şiddetin ulaştığı boyut ve sağlık çalışanlarındaki etkisini göstermektedir.

Türk Sağlık-Sen Konya Şube Başkanı Metin Töke, sağlık kurum ve kuruluşlarının sıfır toleranslı alan ilan edilerek, buradaki herhangi bir suçun hapis cezası ile cezalandırılması gerektiğini söyledi.
Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarına yönelik yaşanan şiddetin, durumun nasıl içinden çıkılmaz bir hal aldığını gösterdiğini belirten Türk Sağlık-Sen Konya Şube Başkanı Metin Töke şöyle konuştu; "Salgın döneminde şifa dağıtmak için tüm gücüyle hizmet üreten ellerin, kendi canlarını korumak için kapıyı tutarak gövdelerini siper etmeleri şiddetin ulaştığı boyut ve sağlık çalışanlarındaki etkisini göstermektedir. Bu vahşete uğrayan sağlık çalışanı arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve insanlıktan nasibini almamış saldırganların en ağır cezayla çarptırılmalarını istiyoruz. İhmali olanlardan da hesap sorulmalıdır. Yaşanan şiddet olayı hastanelerde güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarılmasını ve bu işin bizzat kolluk görevlileri tarafından yapılmasını mecbur kılmaktadır. Hastane polisi var ama ihtiyaç olan adeta hastane timidir. Sağlık kurum ve kuruluşlarının sıfır toleranslı alan ilan edilmesi önerimiz süratle hayata geçirilmelidir. Buradaki herhangi bir suçun ertelemesi, paraya çevrilmesi imkansız hale getirilerek hapis cezası ile cezalandırılması gereklidir. Salgın sürecinde bile böylesine korkunç olayların yaşanması yaptırımların ne kadar ağır olması, tedbirlerin en üst seviyede alınması gerektiğini göstermektedir. Virüsle mücadele mümkündür ama bu şekilde sağlıkta şiddete karşı mücadele etmek imkansızdır."

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