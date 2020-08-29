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Sağlık çalışanları düzenlenen gecede onure edildi

ORDU HABERLERİ  | 29.08.2020 09:08 | Son Güncelleme

Ordu’da, korona virüsü sürecinde yoğun şekilde çalışan sağlık personelleri için ‘Moral Gecesi’ etkinliği düzenlendi.Pandemi döneminde 83 milyonun sevgisini kazanan sağlık çalışanlarına şükran duygularını belirtmek amacıyla Ordu’da bir gece düzenlendi.

Ordu’da, korona virüsü sürecinde yoğun şekilde çalışan sağlık personelleri için ‘Moral Gecesi’ etkinliği düzenlendi.
Pandemi döneminde 83 milyonun sevgisini kazanan sağlık çalışanlarına şükran duygularını belirtmek amacıyla Ordu’da bir gece düzenlendi. Ordu’da haftalık yayın yapan Haberci gazetesinin, Perşembe Belediyesinin himayesinde düzenlediği organizasyonda sağlık çalışanları onure edildi. 19 ilçeden sağlık çalışanlarının katıldığı programda hekimler, yaklaşık 6 aylık sürecin yorgunluğunu bir nebze hafifletti. Gecede, sağlık çalışanlarına teşekkür plaketi de takdim edildi.

“Korona virüsü atlatmış birisi olarak hastanede yattığım süreçte onların gayretini de gördüm”
Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, yoğun bir şekilde çalışan sağlık çalışanlarının, korona virüsü sürecinde daha da yoğun bir mesai harcadıklarını ifade etti. Sağlık çalışanları için düzenlenen programda, sağlıkçıların dinlenmeleri için güzel bir etkinlik olduğuna değinen Başkan Tandoğan, “Biz de programa destek oldu. Perşembe ilçemiz de bu programa çok uygun. İlçelerimizden gelen sağlık personellerimizi ağırlamaktan çok mutluyuz. Onlara bu dönemde çok yük düştü. Onların haklarını ödeyemeyiz. Kendim de korona virüsü atlatmış birisi olarak hastanede yattığım süreçte onların gayretini de gördüm. Gerçekten çok fedakarlar, biz de onları burada bir nebze memnun etmek için böyle bir organizasyon yaptık” dedi.
Başkan Tandoğan ayrıca tüm sağlık çalışanlarına kolaylıklar dileyerek, korona virüsünü tüm dünyanın atlatmasını temenni etti.

“Doktorlarımızın motivasyona ihtiyacı olduğunu düşündük”
Sağlık çalışanlarının korona virüsü sürecinde çok yoğun bir tempo kat ettiklerini ifade eden Ordu Haberci Gazetesi ve Karadeniz Dergisi İmtiyaz Sahibi Figen Çakmak, “Gazeteci olarak da bunu yakında takip edince böyle bir morale ihtiyaçları olduğunu düşünerek, böyle bir geceye gelmekte dahi zorlanıyorlar ancak çok yoruldular. Doktorlarımızın da dinlenmeye ihtiyacı var. Tüm sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. 19 ilçemizdeki doktorlarımıza moral verebilirsek ne mutlu bize” diye konuştu.
Perşembe Kaymakamı Levent Yetgin ve Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, katılımcılara plaket takdim etti.

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Fırat Eczanesi
Altinordu
İbnisina Eczanesi
Altinordu
Karamanoğlu Eczanesi
Altinordu
Bayşu Eczanesi (Gece Yarısına Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Ulvi Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Fatsa
Öztekin Eczanesi
Golkoy
Cömert Eczanesi
Kabatas
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