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Sağlık çalışanları için koruyucu sperlik ve maske ürettiler

KÜTAHYA HABERLERİ  | 02.04.2020 10:21 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi idarecileri tarafından, yeni tip Korona virüs Covid-19 salgınına karşı sağlık çalışanları için sperlik ve maske ürettimi gerçekleştirdi.Mesleki Eğitim Mekezi Müdürü Yıldırım Gürakan, öncülüğünde iki idareci ile birlikte 3D yazıcılarda üretilen siperlik ve maskeler, Emet Dr.

Kütahya’nın Emet ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi idarecileri tarafından, yeni tip Korona virüs Covid-19 salgınına karşı sağlık çalışanları için sperlik ve maske ürettimi gerçekleştirdi.
Mesleki Eğitim Mekezi Müdürü Yıldırım Gürakan, öncülüğünde iki idareci ile birlikte 3D yazıcılarda üretilen siperlik ve maskeler, Emet Dr. Fazıl Doğan Hastanesi Başhekimi Rukiye Kara’ya teslim edildi.
Emet Meslek Eğitim Müdürü Yıldırım Gürakan, yaptığı açıklamada, ’’İçinde bulunduğumuz sıkıntılı süreçte, özellikle vatandaşlarımıza hizmet eden sağlık personellerimizin durumlarını biliyoruz. Okul olarak ne yapabiliriz diye düşündük ve maske ile sperlik üretmeye karar verdik. Birer numunesini hastanemiz başhekimliğine sunduk. Onlarında onayı ile özellikle sperliklerin kendileri için çok önemli olduğunu söylediler. 70 adet bizden sperlik talep ettiler. Biz seri üretime geçtik ve ilk parti olan 20 tane sperliği teslim ettler. Ayrıca 10 tane maske istediler. onlarıda en kısa sürede teslim edeceğiz. 3D yazıcımız ile ürettğimiz maskelerin üretimi aynı anda 2 tane olarak yaklaşık 7 buçuk saat sürüyor. Sperlik ise aynı anda 2 tane yapıyoruz ve 2 buçuk saat sürüyor. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde devam eden Korona virüs Covit-19 mücadele sürecinin en kısa sürede bitmesini temenni ediyoruz’’ dedi.
Koruyucu sperlerin ve maskelerin ilk partisini Korana virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında hastane dışında teslim alan Hastane Başhekimi Rukiye Kara, yaptığı açıklamada, ’’Emet Meslek Eğitim Merkezi idarecilerimizin 3D yazıcı ile ürettiği koruyucu sperlerin şu dönemde özellikle sağlık çalışanları için çok büyük anlamı ve önemi var. Uygun şekilde sperlikleri dezenfekte ettikten sonra sağlık çalışanlarımızın kullanımına sunuyoruz. Okul idarecilerimize vermiş oldukları destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Emeklerine sağlık’’ ifadelerini kullandı.

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Kama Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Birgül Eczanesi
Gediz
İnal Eczanesi
Simav
Limon Eczanesi
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