Sağlık çalışanları için tırmandılar

Kahramanmaraş ve Osmaniye Dağcılık Kulübü üyeleri, zirve tırmanışını pandemi sürecinde büyük fedakarlık gösteren sağlık çalışanları için yaptılar.

Kahramanmaraş’ın Göksun İlçesine bağlı en yüksek ikinci zirvesi olan 3 bin 54 rakımlı Berit Dağına kış tırmanışı yapan ekip, hedefe ulaşarak Türk Bayrağı açtı. Dağcılar, bu tırmanışı sağlık çalışanlarına ve pandemi sürecinde hayatını kaybeden insanlara adadıklarını söylediler.

Berit Dağı XI. Kış Tırmanışı ile bir ilke imza atarak buz rotolarından geçtiklerini söyleyen Rehber Halil İbrahim Algan, “Zirve tırmanışı esnasında 250 metre civarında buz kütlesi üzerinden geçiş yaparak tırmanış esnasında güvenlik önlemleri alarak çığ ve diğer etmenlerden oluşacak riskleri göz önünde bulundurduk. Çığ riskinin en fazla olduğu Berit Dağında güvenlik tedbirlerini en üst seviyede tuttuk. Kontrollü geçişler yaptığımız tırmanışta ise kar kalınlığını 1 metre ile 3 metre arasında değişiyor. Zirvede bayrak değişim töreni yani sıra 12 metre Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtık. Bu tırmanışı sağlık çalışanlara ve pandemi sürecinde kaybettiğimiz başta eğitimci Serkan Telli olmak üzere tüm insanlara adadık” dedi.

Osmaniye Dağcılık ve ihtisas kulübü (ODAK) üyeleri Ali Rıza Işık ve Yalçın Yazar ise, “Osmaniye’den gelerek bir ilke imza atarak başta Osmaniye olmak üzere sağlık çalışanları bu anlamlı tırmanışta yalnız olmadıklarını göstermek istedik. Bu süreçte kaybettiğimiz insanlarımızı rahmetle anıyoruz, ruhları şad olsun. Buradan tüm insanlara şunu ifade etmek istiyoruz pandemi kurallarına riayet etmelerini bekliyoruz” ifadelerini kullandılar.

