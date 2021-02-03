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Sağlık çalışanları ile pastalı kutlama

03.02.2021 10:11 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs salgınıyla mücadelede en ön safta görev alan fedakar sağlık çalışanları, İzmir ve Manisa’da zincir pastaneleri bulunan Murat Ulu’nun hazırladığı dev pasta ile yoğun geçen mesailerini tatlandırdılar.İzmir ve Manisa olmak üzere toplam 5 şubesiyle hizmet veren Çilek Pastaneleri, sektördeki 10.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede en ön safta görev alan fedakar sağlık çalışanları, İzmir ve Manisa’da zincir pastaneleri bulunan Murat Ulu’nun hazırladığı dev pasta ile yoğun geçen mesailerini tatlandırdılar.
İzmir ve Manisa olmak üzere toplam 5 şubesiyle hizmet veren Çilek Pastaneleri, sektördeki 10. yılını kutluyor. Firma, 10. yılını, tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 pandemisinde en büyük gayreti gösteren sağlık çalışanlarıyla birlikte kutladı. 40 çalışanın hep birlikte hazırladığı toplam 100 kişilik 10. yıl özel pastası, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık çalışanlarına ikram edildi.
Çilek Pastaneleri kurucusu ve şefi Murat Ulu, “Bizler Çilek Pastaneleri olarak seneler boyunca insanları mutlu etmeyi kendimize ilke edindik. Bizim için büyük bir anlamı olan 10. yılımızı, pandemi sürecinden dolayı kalabalık kutlamalar yapmadan geçirmemiz gerekiyordu. Bu gereklilik de böylesine güzel bir gelişme yaşanmasına sebep oldu. Sürecin en başından beri her türlü fedakarlığı yapan ve bizlerin sağlığını kendi hayatlarının önüne koyarak çalışmalarını sürdüren sağlık ekibimiz ile 10. yıl pastamızı paylaşmak en büyük kutlamalardan biri oldu.” dedi.
2011 yılından itibaren misafirlerini geniş yelpazedeki ürünleriyle mutlu eden Çilek Pastaneleri; 10. yıl kutlamalarında böylesine anlamlı bir organizasyona imza atarak, herkes için zor olan bu süreçte sağlık çalışanlarının emeklerinin unutulmaması gerektiğini bir kez daha hatırlattı. “Yaşadığımız bu olumsuz sürecin sonlanması en büyük arzularımızdan biri. Kendi aileleri ile bile vakit geçiremeyen sağlık çalışanlarımızı biraz olsun mutlu edebildiysek ne mutlu bizlere.” diyen Murat Ulu, sözlerinin sonunda, “Tüm misafirlerimizi masalarımızda ağırlayabileceğimiz, nice 10 yıllarımız olsun.” temennisinde bulundu.

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