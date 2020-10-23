YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Sağlık çalışanları kampta moral bulacak

Sağlık çalışanları kampta moral bulacak

AYDIN HABERLERİ  | 23.10.2020 15:57 | Son Güncelleme

Aydın’da yeni tip korona virüs (Kovid-19) sürecinde görev yapan sağlık çalışanları için kamp düzenlenecek.Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kovid-19 salgını süresince fedakarca çalışan ve çalışmaya devam eden sağlık çalışanları için düzenlediği etkinliklere devam ediyor.

Aydın’da yeni tip korona virüs (Kovid-19) sürecinde görev yapan sağlık çalışanları için kamp düzenlenecek.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kovid-19 salgını süresince fedakarca çalışan ve çalışmaya devam eden sağlık çalışanları için düzenlediği etkinliklere devam ediyor. Bakanlık bu kez de sadece sağlık çalışanları ve ailelerinin katılacağı kamplar düzenleniyor.
Kovid-19 tedbirleri alınarak gerçekleştirilecek olan ve ilk etapta “Sağlık Çalışanı Anne-Kızların misafir edileceği kamplar, “Sağlık Çalışanı Anne-Kız”, “Sağlık Çalışanı Baba-Oğul” ve “Sağlık Çalışanlarının Çocukları” olarak üç farklı konseptte yapılacak. Bu kapsamda Aydın’da yeni tip korona virüs (Kovid-19) sürecinde fedakarca görev yapan sağlık çalışanları ve aileleri Aydın Efeler Gençlik Kampı’nda bir araya gelecek. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, kampın ilk etabı 24-25 Ekim 2020 tarihleri arasında Kuşadası’nın Davutlar Mahallesi’nde bulunan Aydın Efeler Gençlik Kampı’nda gerçekleştirilecek.
Kamplarda el sanatları, voleybol, ok atma, masa tenisi, badminton, deniz, yüzme, müzik ve gençlik faaliyetleriyle hem sağlık çalışanları hem de çocukları stres atma fırsatı yakalayacak. Kamplara katılacak sağlık çalışanları ve çocukları, ulaşım, yeme içme, konaklama gibi bütün etkinliklerden ücretsiz faydalanacak.
Sağlık çalışanlarına moral ve destek amacıyla düzenlenecek olan kamp hakkında bilgi veren Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, " Pandemi süresince ailelerinden ve sevdiklerinden fedakarlık eden sağlık çalışanlarına minnettarız. Sağlık çalışanlarımızın hakkı ödenemez. Fakat bizler Kovid-19 ile mücadelenin en ön safında mücadele veren sağlık çalışanlarını biraz olsun rahatlatmak, aileleri ile birlikte vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla kampta, sağlık çalışanlarının moral ve motivasyon düzeyini yükseltmeyi hedefliyoruz. Çocukların da aileleriyle geçirdikleri zamanın daha etkin ve verimli olmasını arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Denizli’de koyun 5’iz doğurdu
Denizli’de koyun 5’iz doğurdu
CHP’de korona paniği
CHP’de korona paniği
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur kuraları yarın çekilecek
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur kuraları yarın çekilecek
OSB’den öğrencilere tablet desteği
OSB’den öğrencilere tablet desteği
Kapalı Spor Salonu devredildi
Kapalı Spor Salonu devredildi
Adana’dan dünyaya şifa yayılacak
Adana’dan dünyaya şifa yayılacak

Aydın Namaz Vakitleri 23 Ekim Cuma

İmsak
05:57
Sabah
07:18
Öğle
12:58
İkindi
15:59
Akşam
18:28
Yatsı
19:44

Aydın Nöbetçi Eczaneler23 Ekim Cuma

Gazi Eczanesi
Merkez
Pehlivan Eczanesi
Merkez
Pelinsu Eczanesi
Merkez
Sibel Eczanesi
Merkez
Birsu Eczanesi
Kusadasi
Derya Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Cinsel istismardan suçlanan şahıs konuştu
Cinsel istismardan suçlanan şahıs konuştu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Sahibinin gözü önünde, koskoca motoru 5 saniyede çaldı
Sahibinin gözü önünde, koskoca motoru 5 saniyede çaldı
Polisin Dikkati Suç Makinasını Yakalattı
Polisin Dikkati Suç Makinasını Yakalattı
Yenipazarlılardan ‘fıstık’ Gibi Festival
Yenipazarlılardan ‘fıstık’ Gibi Festival
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.