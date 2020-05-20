Sağlık çalışanları, Kovid-19 ile mücadelede fedakarlıklarıyla anılacak

Saatlerce taktıkları maskelerin altında nefes almakta bile güçlük çeken sağlıkçılar, her hastayı ailesi olarak benimsiyor, özveriyle çalışıyor.

Ailelerinin ihtiyaçlarını evlerinin kapısına kadar bırakan sağlık çalışanları, onlara temas etmeden uzaktan da olsa hasret gideriyor.

Pandemi servisinde önlüklerinin üzerine tulum giyen, üst üste üç maske ile koruyucu siperlik takan sağlıkçılar, serviste hastaların tedavisinin yanı sıra yaşlı veya yatalak olanların yemeğini yediriyor, kıyafetlerini değiştirmelerine yardımcı oluyor.

- Annesi kanser tedavisi görüyor

Pandemi servisinde görev yapan hemşire Mevlüt Değirmen, AA muhabirine, ne kadar doğru bir seçim yaptığını mesleğe başladıktan sonra daha iyi anladığını söyledi.

Pandemi kliniğine geçtikten sonra ailesinden ayrılmak zorunda kaldığını vurgulayan Değirmen, "Annem kanser tedavisi görüyor, babam riskli yaş grubunda. Başta onlardan ayrı kalmamı kabullenemediler. 'Oğlum gitme, beraber üstesinden gelebiliriz' dediler ama onları riske atamazdım." diye konuştu.

Hastanenin tahsis ettiği yerlerde konakladıklarına değinen Değirmen, ailesiyle telefondan görüntülü görüştüklerini, her defasında duygu dolu anların yaşandığını bildirdi.

Hastaları da ailesiyle bir tuttuğunu vurgulayan Değirmen, "Hastalarımızla daima iç içeyiz. Elimizden gelen her şeyi vermeye çalışıyoruz. Onun için halkımızdan da bizim için evde kalmalarını rica ediyoruz." dedi.

- "Pandemi hayatımızı çok değiştirdi"

İç hastalıkları Uzmanı Dr. Beyza Kurt da annesi ve babasında kronik akciğer, astım, bronşit ve hipertansiyon olduğunu dile getirdi.