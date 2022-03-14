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Sağlık çalışanları Kovid-19'dan vefat eden meslektaşlarını mezarı başında andı

14.03.2022 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık çalışanları Kovid-19'dan vefat eden meslektaşlarını mezarı başında andı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir grup sağlık çalışanı, 14 Mart Tıp Bayramı'nda, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden mesai arkadaşlarını mezarı başında dualarla andı.

Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesinde görev yaparken yakalandığı Kovid-19 nedeniyle 2021 yılı nisan ayında hayatını kaybeden 25 yıllık hemşire Nurcan Doğan (46) için mesai arkadaşları mezarı başında anma etkinliği düzenledi.

Ellerinde çiçeklerle Kahramankazan Asri Mezarlığı'na gelen, iki çocuk annesi Nurcan hemşirenin mesai arkadaşları, mezara çiçek bırakarak Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Sağlık-Sen Kahramankazan Temsilcisi Salman Yaşar Erdoğan, AA muhabirine, 14 Mart Tıp Bayramı olmasına karşın bugünü biraz buruk geçirdiklerini ifade etti.

Erdoğan, "Gün dolayısıyla Kovid-19'dan hayatını kaybeden mesai arkadaşımız Nurcan Doğan kardeşimizi mezarı başında anmak için toplandık. Bu süreçte birçok sağlık çalışanı arkadaşımızı Kovit-19 hastalığında şehit verdik. Nurcan kardeşimizin nezdinde hayatını kaybeden bütün sağlık çalışanı arkadaşlarımızı rahmet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." dedi.

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