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Sağlık çalışanları öğretmen, gardiyanlar öğrenci yurdunda misafir ediliyor

MUĞLA HABERLERİ  | 03.04.2020 10:03 | Son Güncelleme

Milas’ta, Orhan Menteşe Öğretmenevi ve Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu Lisesi Kaymakam Osman Badraslı Erkek Öğrenci Yurdu riskli grupta görev yapan kamu personellerine ücretsiz olarak tahsis edildi.Sağlık çalışanlarının koronavirüs ile mücadelede en önemli aktörlerden olduğunu ifade eden Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, personelin güvenli ve rahat bir ortamda konaklamasını sağladıklarını belirterek “Mücadelenin en önemli aktörleri hiç şüphesiz sağlık personelimiz.

Milas’ta, Orhan Menteşe Öğretmenevi ve Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu Lisesi Kaymakam Osman Badraslı Erkek Öğrenci Yurdu riskli grupta görev yapan kamu personellerine ücretsiz olarak tahsis edildi.
Sağlık çalışanlarının koronavirüs ile mücadelede en önemli aktörlerden olduğunu ifade eden Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, personelin güvenli ve rahat bir ortamda konaklamasını sağladıklarını belirterek “Mücadelenin en önemli aktörleri hiç şüphesiz sağlık personelimiz. Bu mücadeleyi yürütürken sağlık personelimiz aynı zamanda büyük risk ve tehdit altında. Bu riski ve tehdidi ailelerine taşımamak içinde evlerine gitmeme kararı alanlar var. Biz de Orhan Menteşe Öğretmenevini sağlık personelimize tahsis ettik. Sağlık personelimiz bu mücadeleyi büyük bir fedakarlıkla ailesinden uzak kalarak yapıyor. Bizde onlara faydalı olmayı düşündük. Hastanelerimizin başhekimliğinin uygun gördüğü sağlık personelleri belirli günlerde Öğretmenevimizde misafirimiz oluyor. Umarım rahat ederler. Mücadelelerinden dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Benzer bir uygulamanın Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu Lisesi Kaymakam Osman Badraslı Erkek Öğrenci Yurdunda da gerçekleştirildiğini ifade eden Bal, “Milas Cezaevi’nde görev yapan gardiyanlarımızı da öğrenci yurdumuzda ağırlıyoruz. Yaşanan gelişmeler doğrultusunda kurum olarak elimizden gelen tüm çalışmaları yapmaya hazırız” dedi.

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