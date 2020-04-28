YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Sağlık çalışanlarına aktardan keçi boynuzu pekmezi

Sağlık çalışanlarına aktardan keçi boynuzu pekmezi

BİLECİK HABERLERİ  | 28.04.2020 12:59 | Son Güncelleme

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde faaliyet gösteren bir aktar, sağlık çalışanlarına keçi boynuzu pekmezi hediye etti.Bilecik’te korona virüs salgınının görüldüğü ilçelerden Osmaneli’nde duyarlı bir esnaf, tüm sağlık çalışanlarına bağışıklık sistemine iyi gelmesi ile bilinen keçi boynuzu pekmezi hediye etti.

Sağlık çalışanlarına aktardan keçi boynuzu pekmezi

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde faaliyet gösteren bir aktar, sağlık çalışanlarına keçi boynuzu pekmezi hediye etti.
Bilecik’te korona virüs salgınının görüldüğü ilçelerden Osmaneli’nde duyarlı bir esnaf, tüm sağlık çalışanlarına bağışıklık sistemine iyi gelmesi ile bilinen keçi boynuzu pekmezi hediye etti. Tüm sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden aktar Ersin Çimen, "Sağlık hizmetinin en ağır yükünü çeken temizlik görevlisinden laborantına, görüntüleme teknisyenine, hemşiresine, hasta bakıcısına pratisyen hekimine, uzman doktoruna tüm sağlık emekçilerimizi bu günlerdeki yoğun çalışmalarından dolayı ayakta alkışlıyoruz. Bizim de naçizane keçiboynuzu özü pekmezi ücretsiz olarak temin edebilirsiniz, iyiki varsınız, saygı ve sevgilerimizle" dedi.

Sağlık çalışanlarına aktardan keçi boynuzu pekmezi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
3 bin 266 liralık kovalamaca! Dakikalarca sürdü 3 bin 266 liralık kovalamaca! Dakikalarca sürdü
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek

En Çok Okunan Yerel Haberler

2016’dan beri aranan FETÖ terör örgütü üyesi jandarmadan kaçamadı

2016’dan beri aranan FETÖ terör örgütü üyesi jandarmadan kaçamadı

(Özel) Uyarıları dilemeyerek dışarı çıkan vatandaş: “Bugün çok kalabalık, inşallah hep böyle olur”

(Özel) Uyarıları dilemeyerek dışarı çıkan vatandaş: “Bugün çok kalabalık, inşallah hep böyle olur”

Van'da menfeze saklanmış 10 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Van'da menfeze saklanmış 10 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Kontrolden çıkan otomobil direkle bariyer arasına sıkıştı

Kontrolden çıkan otomobil direkle bariyer arasına sıkıştı

Kapış kapış değil kardeş kardeş

Kapış kapış değil kardeş kardeş

Kuyucak Kaymakamı Kurt, maske dikim atölyesini ziyaret etti

Kuyucak Kaymakamı Kurt, maske dikim atölyesini ziyaret etti

Bilecik Namaz Vakitleri 28 Nisan Salı

İmsak
04:21
Sabah
05:57
Öğle
13:03
İkindi
16:51
Akşam
19:59
Yatsı
21:28

Bilecik Nöbetçi Eczaneler28 Nisan Salı

Emre Eczanesi
Bozuyuk
Tülay Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Osmaneli
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Esin Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

YHT hattı, kiralık, küçük ve orta ölçekli sanayi şirketleri için kapalı alan talebini arttırdı

YHT hattı, kiralık, küçük ve orta ölçekli sanayi şirketleri için kapalı alan talebini arttırdı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Başkan Karabıyık karantina altındaki köy hakkında bilgi aldı

Başkan Karabıyık karantina altındaki köy hakkında bilgi aldı

AK Gençler pazarda vatandaşlara dezenfektan, maske ve eldiven dağıttı

AK Gençler pazarda vatandaşlara dezenfektan, maske ve eldiven dağıttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.