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Sağlık çalışanlarına çamaşır makinesi hediyesi ile destek

KOCAELİ HABERLERİ  | 31.03.2020 16:47 | Son Güncelleme

Kocaeli’de faaliyet gösteren bir demir-çelik kuruluşu, korona virüs nedeniyle yoğun emek harcayan 112 ve sağlık çalışanlarına 10 adet çamaşır makinesi ile 5 adet kurutma makinesi hediye etti.Kocaeli’de demir-çelik alanında faaliyet gösteren bir sanayi kuruluşu, korona virüs nedeniyle yoğun emek harcayan sağlık ve 112 çalışanlarına 10 adet çamaşır makinesi ile 5 adet kurutma makinesi hediye etti.

Kocaeli’de faaliyet gösteren bir demir-çelik kuruluşu, korona virüs nedeniyle yoğun emek harcayan 112 ve sağlık çalışanlarına 10 adet çamaşır makinesi ile 5 adet kurutma makinesi hediye etti.

Kocaeli’de demir-çelik alanında faaliyet gösteren bir sanayi kuruluşu, korona virüs nedeniyle yoğun emek harcayan sağlık ve 112 çalışanlarına 10 adet çamaşır makinesi ile 5 adet kurutma makinesi hediye etti. Alınan makineler, firma yetkililerince Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi. Teslim töreninde konuşan Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, “Özellikle sağlık çalışanlarımız bugünlerde hem manevi hem moral hem de maddi yönden desteğe ihtiyaçları var. Kamu kurum ve kuruluşları bu konuda ciddi bir birlik ve dayanışma içerisinde. Sağlık bakanlığımız şu anda sağlık çalışanlarımızla ilgili hiçbir şeyi eksik etmiyor. Bütün halkımız bize destek olmak istiyor. Biz de bundan dolayı son derece mutluyuz. Her gün bir kuruluş gelerek bize destek olmadığını ifade ediyor” dedi.

Firmanın 10 adet çamaşır makinesi ve 5 tane kurutma makinesi hediye etmesiyle ilgili de konuşan Ergüney, “Firma, ciddi emek harcayan, son zamanlarında eve gidemeyen personellerimize destek olmak amacıyla 10 tane çamaşır makinesi ve 5 tane kurutma makinesi hediye etti. Maddi olarak değil sembolik olarak çok büyük anlamı var. Onların desteğini hissetmek bizi çok mutlu etti. Kocaeli halkı sağlıkçılara sahip çıkıyor. Ben de buradan gece gündüz demeden bu işin tam göbeğinde mücadele veren sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Firmanın Kurumsal İlişkiler Direktörü Mustafa Türker ise yaptığı konuşmada, “Bizim de çorbada tuzumuz olsun istedik. İş yeri hekimimize söyledim; o da il müdürümüzle temasa geçti. Çamaşır ve kurutma makinesine acil ihtiyaçları olduğunu iletmelerinin ardından severek böyle bir görevi yerine getirdik. İnşallah bu virüs belasından memleketimiz en az hasarla altından kalkar. Güçlü bir milletiz, el birliğiyle bu işi çözeceğiz. Burada en büyük yük sağlık çalışanlarına düşüyor. Teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

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