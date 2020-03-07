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Sağlık çalışanlarına corona virüs eğitimi verildi

BAYBURT HABERLERİ  | 07.03.2020 07:49 | Son Güncelleme

Bayburt’ta sağlık çalışanlarına corona virüs eğitimi düzenlendi.

Sağlık çalışanlarına corona virüs eğitimi verildi

Bayburt’ta sağlık çalışanlarına corona virüs eğitimi düzenlendi. Eğitimde hastalığın ortaya çıkması, mevcut durumu ve koruma hakkında bilgiler verildi.
Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan kentinde ortaya çıkan coronavirüs ailesinden 2019-nCoV virüsünün neden olduğu hastalık olan yeni corona virüs hastalığı hakkında 112 sağlık personelleri ve Sağlık Müdürlüğü çalışanlarına eğitim verildi. Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen eğitimde Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Serdar Karakullukçu tarafından sağlık personellerine corona virüs hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı.
Karakullukçu, yaptığı bilgilendirme sunumunda korona virüsün belirtileri, bulaşma yolları, muhtemel vakalarda yapılacaklar, kesin tanı için laboratuvar testlerinin gerekliliği ve virüse karşı alınması gereken tedbirleri anlattı. Ayrıca corona virüs hastalığının ortaya çıkması, mevcut durum ve koruma hakkında da sağlık çalışanlarına bilgi verildi.
Öte yandan Merkez Toplum Sağlığı Eğitim Salonunda aile hekimlerine Göğüs Hastalıkları Uzmanı tarafından sağlık çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim gerçekleştirildi.

Sağlık çalışanlarına corona virüs eğitimi verildi

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