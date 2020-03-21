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  4. Sağlık çalışanlarına destek için açılan dev pankart havadan görüntülendi

Sağlık çalışanlarına destek için açılan dev pankart havadan görüntülendi

İSTANBUL HABERLERİ  | 21.03.2020 14:36 | Son Güncelleme

Türkiye’de de etkisini gösteren korona virüsüne karşı mücadele veren sağlık çalışanlarına destek olmak için, Ümraniye Belediye Binasına dev pankart asıldı.

Türkiye’de de etkisini gösteren korona virüsüne karşı mücadele veren sağlık çalışanlarına destek olmak için, Ümraniye Belediye Binasına dev pankart asıldı. Belediye binası karşısında bulunan Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık çalışanları, “Bu zorlu süreçte görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza canı gönülden teşekkür ederiz. İyi ki varsınız” yazılı pankarta alkışlarıyla karşılık verdi. Asılan dev pankart havadan görüntülendi.
Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de görülen korona virüsüne karşı sağlık çalışanları amansız mücadele veriyor. Vatandaşlar da saat 21.00 saatinde sağlık çalışanlarını alkışlayarak destek veriyor. Ümraniye Belediyesi de sağlık çalışanlarına destek vermek için pankartlı jest yaptı. Ümraniye Belediyesi binasına ‘Bu zorlu süreçte görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza canı gönülden teşekkür ederiz. İyi ki varsınız” yazılı dev pankart asıldı. Belediye binasının karşısında bulunan Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli sağlık çalışanları, pankartı görüne duygusal anlar yaşadı. Pankartı gören sağlık çalışanları, kendilerine destek vermek için asılan dev pankart karşısında alkışlayarak karşılık verdi.
Sağlık çalışanlarına destek için asılan dev pankart drone ile havadan görüntülendi.

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