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Sağlık çalışanlarına destek ziyareti

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 20.05.2020 15:24 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, Covid-19 salgını nedeniyle yoğun bir mesai harcayan sağlık çalışanlarına destek ziyaretinde bulundu.Başkan Şahin, ziyaret sırasında sağlık çalışanlarına fedakarlıklarından dolayı teşekkür ederken, İscehisar halkı olarak minnet duyduklarını söyledi.

Afyonkarahisar’ın İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, Covid-19 salgını nedeniyle yoğun bir mesai harcayan sağlık çalışanlarına destek ziyaretinde bulundu.
Başkan Şahin, ziyaret sırasında sağlık çalışanlarına fedakarlıklarından dolayı teşekkür ederken, İscehisar halkı olarak minnet duyduklarını söyledi. Korona virüsle mücadelede bütün sağlık çalışanlarının takdire şayan bir fedakarlık ve sabırla görev yaptıklarını dile getiren İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, “Bizler de İscehisar Belediyesi olarak bu zor günlerde sağlık çalışanlarımıza destek olmayı sorumluluk olarak görüyoruz. Sağlık personelimize destek olmak amacıyla ücretsiz ulaşım desteği sağlıyoruz. Sağlık çalışanlarımıza ne kadar destek versek azdır. Ülke olarak birlik ve beraberliğin sağlandığı bu dönemde, sağlıkçılarımıza çok şey borçluyuz, Allah yar ve yardımcıları olsun” dedi.

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Kılcı Eczanesi
Merkez
Serdar Eczanesi
Merkez
Gözde Tunçer Eczanesi
Basmakci
Tahmisoğlu Eczanesi
Bolvadin
Beyhan Eczanesi
Cay
Çobanlar Eczanesi
Cobanlar
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