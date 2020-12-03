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Sağlık çalışanlarına esnaftan tatlı ikramı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 03.12.2020 09:58 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde bir esnaf, iş yerinde hazırladığı özel tatlıları hastanede çalışan sağlık personeline ikram etti.Emet Doktor Fazıl Doğan Devlet Hastanesi’nin tüm sağlık personeline çalışmalarından dolayı teşekkür eden Kafe işletmecisi Muhsin Mecit, "Tüm dünyaya yayılan salgından dolayı ülkemizde de yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarımıza Söylenti Kafe işletmesi olarak ufak bir jest yapmak istedik.

Kütahya’nın Emet ilçesinde bir esnaf, iş yerinde hazırladığı özel tatlıları hastanede çalışan sağlık personeline ikram etti.
Emet Doktor Fazıl Doğan Devlet Hastanesi’nin tüm sağlık personeline çalışmalarından dolayı teşekkür eden Kafe işletmecisi Muhsin Mecit, "Tüm dünyaya yayılan salgından dolayı ülkemizde de yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarımıza Söylenti Kafe işletmesi olarak ufak bir jest yapmak istedik. Onların aylardır yaptıkları fedakarlık hiç bir şekilde ödenmez. Bunun bilincinde olarak yanlarında olmak istedik. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

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