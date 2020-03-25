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Sağlık çalışanlarına kırmızı karanfil

KÜTAHYA HABERLERİ  | 25.03.2020 12:18 | Son Güncelleme

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi personellerine ve eczacılara, bu dönemde göstermiş oldukları fedakarlıklarından dolayı, dezenfekte edilmiş kırmızı karanfiller takdim edildi.KSBÜ Hastanesi personellerine ve eczacılara, bu dönemde göstermiş oldukları fedakarlıklarından dolayı, dezenfekte edilmiş kırmızı karanfiller verildi.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi personellerine ve eczacılara, bu dönemde göstermiş oldukları fedakarlıklarından dolayı, dezenfekte edilmiş kırmızı karanfiller takdim edildi.
KSBÜ Hastanesi personellerine ve eczacılara, bu dönemde göstermiş oldukları fedakarlıklarından dolayı, dezenfekte edilmiş kırmızı karanfiller verildi. Çiçeklerin saplarına ise, “Fedakar çalışmalarınız için minnettarız.” notu düşüldü. Sağlık çalışanları bu durum karşısında mutluluklarını belirterek, “Biz her zaman hazırız. Halkımızın zor zamanında yanındayız” dediler.
KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, “Bugün gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik için şunları söylemek isteriz ki, teknisyeninden hemşiresine, terapistinden doktoruna; insanlarımızın sağlığı için emek verip, hizmet eden tüm sağlık personellerimizin çalışmaları her türlü takdirin üstündedir. Kaldı ki böyle olağanüstü bir durumda kendi sağlıklarını da riske atıp, mesai kavramı gözetmeksizin çalışmalarını sürdüren sağlık personellerimizin bu gayretini görüyor, destekliyor ve teşekkür ediyoruz. Esasen bu teşekkürü kurumumuz adına değil tüm halkımız adına yapmış oluyoruz" diye konuştu.

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