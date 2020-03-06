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Sağlık çalışanlarına korona virüs eğitimi

MALATYA HABERLERİ  | 06.03.2020 15:20 | Son Güncelleme

Malatya’da sağlık çalışanlarına korona virüs eğitimi düzenlendi.Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tedirgin eden ölümcül Korona Virüsü hakkında, Malatya’da görev yapan tüm sağlık çalışanlarına yönelik bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

Sağlık çalışanlarına korona virüs eğitimi

Malatya’da sağlık çalışanlarına korona virüs eğitimi düzenlendi.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tedirgin eden ölümcül Korona Virüsü hakkında, Malatya’da görev yapan tüm sağlık çalışanlarına yönelik bilgilendirme eğitimi düzenlendi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Özlem Çağaşar tarafından, 2019-ncov yeni korona virüs hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.
Çağaşar tarafından, korona viüsün belirtileri, bulaşma yolları, muhtemel vakalarda yapılacaklar, kesin tanı için laboratuvar testlerinin gerekliliği ve virüse karşı alınması gereken tedbirler anlatıldı. Koronavirüs hastalığının ortaya çıkması, mevcut durum ve koruma hakkında sağlık çalışanlarına bilgi verildi.

Sağlık çalışanlarına korona virüs eğitimi

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Berat Eczanesi
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Merkez
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