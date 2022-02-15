YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Sağlık çalışanlarına Kovid-19 aşılarını tamamlayarak destek olma çağrısı

Sağlık çalışanlarına Kovid-19 aşılarını tamamlayarak destek olma çağrısı

15.02.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ESOGÜ Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yelken - ""Şu anda bizim yatırdığımız hastaların çok büyük bir kısmı aşısız ya da eksik aşılı olanlar"

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birgül Yelken, toplumun sağlık çalışanlarına ve yoğun bakım çalışanlarına vereceği en önemli desteğin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının tamamlanması ve önlemlere eksiksiz uyulması olduğunu bildirdi.

Yelken, yaptığı açıklamada, Kovid-19 seyrinin kişilerin bağışıklık yanıtlarına göre değişiklik gösterdiğini belirterek, yoğun bakımda takip edilen Kovid-19 hastalarının büyük oranda ağır zatürre (pnömoni) ve akut solunum sıkıntısı sendromu, sepsis, daha az sıklıkla kalp kası iltihaplanması (miyokardit), aritmi, kardiyojenik şok ve akut böbrek hasarı bulguları gösterdiğini kaydetti

Klinik olarak pnömoni bulguları başladıktan genellikle 7-10 gün sonra oksijen yetmezliğinin geliştiği hastaların yoğun bakım ünitesine alındığını ifade eden Yelken, şöyle devam etti:

"Özellikle salgının yükseliş gösterdiği dönemlerde yoğun bakım üniteleri yoğun talebe cevap verecek şekilde organize edildi. Hastalar ağır solunum sıkıntısıyla geldiği için genelde ve öncelikle ilk yaptığımız şey hastaların solunum sıkıntılarını, oksijen ihtiyaçlarını gidermek oldu. Bunun için de önce basit nazal kanül yüz maskeleriyle hastalarımıza oksijen vermeye çalıştık. Bunların yetmediği hastalarda solunum cihazlarından destek alarak yüz maskeleri ya da yarım maskelerle hastalarımızın oksijen seviyelerini düzenlemeye çalıştık ki organlara dokulara oksijen gönderebilelim daha büyük hasarlar oluşmasın. Bunun da yetmediği hastalar oldu. İşte o hastaları entübe ettik ve solunum cihazına bağlayarak tamamen makina tarafından desteklenen bir solunum sağlamaya çalıştık. Bu dönemde hastalarımızı solunum desteğiyle zaman zaman yüzüstü de yatırdık. Kapalı kalan akciğer alanlarını açarak daha hızlı oksijen göndermek ve hastanın solunum sıkıntısını daha hızlı düzeltmek amacıyla. Hastanın kanını dışarıya alıp oksijenatörden geçirip oksijenlenip hastaya geri verilen ECMO yöntemini denedik."

- "Yoğun bakımdaki hastaların çoğu aşısız olanlar"

Prof. Dr. Yelken, halen her gün dünyada milyonlarca yeni olgunun görüldüğünü, aralık 2019'dan günümüze milyonlarca insanın kaybedildiğini hatırlattı.

Kovid-19'un her yeni varyantının yeni bulgular oluşturduğunu aktaran Yelken, şunları kaydetti:

"Şu anda bizim yatırdığımız hastaların çok büyük bir kısmı aşısız ya da eksik aşılı olanlar. İçeride 7 gün 24 saat çalışan yoğun bakım ekibi ve sağlık personeli ekibi var ve hem fiziksel hem de psikolojik olarak ciddi anlamda yorgun durumdalar. Toplum olarak kişilerin sağlık çalışanlarına ve tabii ki yoğun bakım çalışanlarına yapacağı en önemli destek aşılarını tamamlamak ve önlemlere eksiksiz uymaktır. Çünkü şu anda bu hastalıkla ilgili söyleyebileceğimiz tek bir gerçek var. Bu da önlem. Hayat çok güzel yaşamak için bunu kıymetini bilmek lazım."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME 2 - Eskişehir'de kaybolan çiftçinin cesedi bulunduGÜNCELLEME 2 - Eskişehir'de kaybolan çiftçinin cesedi bulundu
Afyonkarahisar'da bir kadının evde ölü bulunmasıyla ilgili 3 cinayet zanlısı yakalandıAfyonkarahisar'da bir kadının evde ölü bulunmasıyla ilgili 3 cinayet zanlısı yakalandı
"Batı tipi beslenme"nin hastalıklara kapı araladığı belirtildi"Batı tipi beslenme"nin hastalıklara kapı araladığı belirtildi
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir

Eskişehir Namaz Vakitleri 15 Şubat Salı

İmsak
06:20
Sabah
07:44
Öğle
13:17
İkindi
16:12
Akşam
18:40
Yatsı
19:59
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Pandemi yüzünden vaka sayısı patladı! Göz ardı etmeyin

Pandemi yüzünden vaka sayısı patladı! Göz ardı etmeyin

2500 TL yüzük dalga konusu olmuştu! Yenisi...

2500 TL yüzük dalga konusu olmuştu! Yenisi...

Bir Gamer'ın masasında olması gereken en önemli parçalar

Bir Gamer'ın masasında olması gereken en önemli parçalar

Paylaşıp sildi! "Sana hep açım"

Paylaşıp sildi! "Sana hep açım"

Pandemi yüzünden çok hızlandı! Karaciğer yetmezliğine yol açabilir

Pandemi yüzünden çok hızlandı! Karaciğer yetmezliğine yol açabilir

Ekranı en sert darbelerden bile koruyacak en iyi koruyucular

Ekranı en sert darbelerden bile koruyacak en iyi koruyucular

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.