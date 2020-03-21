YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Burdur
  4. Sağlık çalışanlarına moral için "Bucak salebi" ikramı

Sağlık çalışanlarına moral için "Bucak salebi" ikramı

BURDUR HABERLERİ  | 21.03.2020 12:35 | Son Güncelleme

Burdur’un Bucak ilçesinde, korona virüs ile (Covid-19) mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına destek olmak için, belediye tarafından Bucak salebi ikramında bulunuldu.Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal ve belediye ekipleri, Bucak Devlet Hastanesindeki sağlık personeline bölgede özel olarak üretilen Bucak salebi dağıttı.

Burdur’un Bucak ilçesinde, korona virüs ile (Covid-19) mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına destek olmak için, belediye tarafından Bucak salebi ikramında bulunuldu.
Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal ve belediye ekipleri, Bucak Devlet Hastanesindeki sağlık personeline bölgede özel olarak üretilen Bucak salebi dağıttı. Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, fedakarca çalışan sağlık çalışanlarının yanında olduklarını söyledi. Özveriyle görev yapan sağlıkçıları alkışladıklarını belirten Ünal, "Buraya gelerek onlara moral vermek için ilçemizin simgesi salep ikramında bulunduk. Bu soğuk akşamda bir nebze olsun içlerini ısıtmak bizleri mutlu etti." dedi.
Bucak Devlet Hastanesi Başhekimi Bilal Tanrıtanır ise zor bir mücadelenin içinde olduklarını vurgulayarak, "Tüm arkadaşlarımızın motivasyona ihtiyacı var. Bizleri yalnız bırakmayan vatandaşlarımıza ve belediye başkanımıza teşekkür ederim" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROnu tanıyabildiniz mi?Onu tanıyabildiniz mi?
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Toplu konutta ön başvurular pazartesi başlıyor

Toplu konutta ön başvurular pazartesi başlıyor

Toroslar Belediyesinde çalışanlar dönüşümlü izin yapacak

Toroslar Belediyesinde çalışanlar dönüşümlü izin yapacak

Belediye başkanlarından Miraç Kandili mesajı

Belediye başkanlarından Miraç Kandili mesajı

Aydın’da bipolar hastası kadın her yerde aranıyor

Aydın’da bipolar hastası kadın her yerde aranıyor

Malatya’da 65 yaş üstü pasolar Nisan sonuna kadar durduruldu

Malatya’da 65 yaş üstü pasolar Nisan sonuna kadar durduruldu

Giresun itfaiyesinden sağlık çalışanlarına destek

Giresun itfaiyesinden sağlık çalışanlarına destek

Burdur Namaz Vakitleri 21 Mart Cumartesi

İmsak
05:33
Sabah
06:54
Öğle
13:11
İkindi
16:37
Akşam
19:18
Yatsı
20:34

Burdur Nöbetçi Eczaneler21 Mart Cumartesi

Hayat Eczanesi
Merkez
Özer Eczanesi
Bucak
Asri Eczanesi
Golhisar
Karamanlı Eczanesi
Karamanli
Akdeniz Eczanesi
Yesilova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Burdur’da şiddetli rüzgar cami minaresine zarar verdi

Burdur’da şiddetli rüzgar cami minaresine zarar verdi

Burdur’da yüksek ateşli bir hasta gözetim altına alındı

Burdur’da yüksek ateşli bir hasta gözetim altına alındı

Otomobildeki yeğenini av tüfeğiyle yaralayan kişi gözaltına alındı

Otomobildeki yeğenini av tüfeğiyle yaralayan kişi gözaltına alındı

Sahte para ile alışveriş yapan şahıs serbest bırakıldı

Sahte para ile alışveriş yapan şahıs serbest bırakıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.