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Sağlık çalışanlarına moral ziyareti

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 01.10.2020 16:29 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, ilçede görev yapan sağlık personellerini ziyaret etti.Sağlık çalışanlarını ziyaret ederek kahvaltılık bükme ikramında bulunan Başkan Şahin, çalışmaları ile ilgili bilgi alarak bir süre sohbet etti.Korona virüsle mücadelede bütün sağlık çalışanlarının takdire şayan bir fedakarlık ve sabırla görev yaptıklarını dile getiren Şahin, “Bizler de İscehisar Belediyesi olarak bu zor günlerde sağlık çalışanlarımıza destek olmayı sorumluluk olarak görüyoruz.

Sağlık çalışanlarına moral ziyareti

Afyonkarahisar’ın İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, ilçede görev yapan sağlık personellerini ziyaret etti.
Sağlık çalışanlarını ziyaret ederek kahvaltılık bükme ikramında bulunan Başkan Şahin, çalışmaları ile ilgili bilgi alarak bir süre sohbet etti.
Korona virüsle mücadelede bütün sağlık çalışanlarının takdire şayan bir fedakarlık ve sabırla görev yaptıklarını dile getiren Şahin, “Bizler de İscehisar Belediyesi olarak bu zor günlerde sağlık çalışanlarımıza destek olmayı sorumluluk olarak görüyoruz. Sağlık personelimize destek olmak amacıyla ücretsiz ulaşım desteği sağlıyoruz. Sağlık çalışanlarımıza ne kadar destek versek azdır. Ülke olarak birlik ve beraberliğin sağlandığı bu dönemde, sağlıkçılarımıza çok şey borçluyuz, Allah yar ve yardımcıları olsun” dedi.

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Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 1 Ekim Perşembe

İmsak
05:25
Sabah
06:47
Öğle
12:53
İkindi
16:11
Akşam
18:48
Yatsı
20:04

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler 1 Ekim Perşembe

Duygu Eczanesi
Merkez
Esra Eczanesi
Merkez
Ihlamur Eczanesi
Merkez
Gözde Eczanesi
Basmakci
24-Eylül Eczanesi
Bolvadin
Beyhan Eczanesi
Cay
Eylül Eczanesi
Dazkiri
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