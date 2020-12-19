YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Sağlık çalışanlarına sıcak çorba ve simit ikramı

Sağlık çalışanlarına sıcak çorba ve simit ikramı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 19.12.2020 12:23 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, günün ilk saatlerinde Tekirdağ Dr.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, günün ilk saatlerinde Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarına moral ziyaretinde bulunarak çorba ve simit ikramında bulundu. Yüksel’e Belediye Başkan Yardımcıları Sabri Çınar ve Gökhan Saygı eşlik etti.
Sağlık çalışanlarının salgın sürecinde fiziksel ve psikolojik olarak en çok yıpranan kesimi oluşturduklarına dikkat çeken Başkan Yüksel, süreç boyunca büyük bir özveriyle halk sağlığı için mücadele eden sağlık çalışanlarına destek vermek ve ikramda bulunmak üzere, Kasım ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla hizmete açılan Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine geldiklerini belirtti.
Sıcak çorba ve simit ikramı gönülleri fethetti
Sıcak çorba ve simit ikramında bulunarak sağlık çalışanlarına özverili çalışmaları ve salgına karşı fedakâr mücadele ettikleri için teşekkür eden Yüksel, sağlık personeli ve hastaneye gelen vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Şehir Hastanesi ziyaretinde Yüksel’e Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcıları Sabri Çınar ve Gökhan Saygı eşlik etti.
Yüksel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu sabah mesaimize, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanemizde başladık. Belediye Başkan Yardımcılarımız Gökhan Saygı ve Sabri Çınar ile birlikte çorba ikramında bulunduğumuz sağlık çalışanlarımıza işlerinde kolaylıklar, vatandaşlarımıza sağlıklı günler diledik” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradıTedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı
’Banker Bilo’ filmi gerçek oldu’Banker Bilo’ filmi gerçek oldu
1/

Tekirdağ Namaz Vakitleri 19 Aralık Cumartesi

İmsak
06:51
Sabah
08:23
Öğle
13:12
İkindi
15:30
Akşam
17:51
Yatsı
19:18

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler19 Aralık Cumartesi

Büyük Eczanesi
Cerkezkoy
Eda Eczanesi
Corlu
Yeltekin Eczanesi
Hayrabolu
Şen Eczanesi
Kapakli
Kardelen Eczanesi
Cerkezkoy
Yurdakul Eczanesi
Malkara
Şifa Eczanesi
Marmaraereglisi
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.