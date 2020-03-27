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Sağlık çalışanlarına yemek desteği

ANTALYA HABERLERİ  | 27.03.2020 15:15 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korona virüs salgını nedeniyle görevlerinin başından ayrılamayan sağlık çalışanlarına desteği sürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korona virüs salgını nedeniyle görevlerinin başından ayrılamayan sağlık çalışanlarına desteği sürüyor. Gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarının aileleri için günlük olarak 3 çeşit yemek hizmeti verilecek.
Büyükşehir Belediyesi, Korona virüsle mücadele ve önleme çalışmalarını aralıksız devam ederken, salgın hastalığa karşı hayatlarını ortaya koyarak yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına da desteğini sürdürüyor. Daha önce Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatıyla Antalya’daki hastanelerde acil servis ve yoğun bakım ünitelerinde görev yapan sağlık çalışanlarına C vitamini desteği verilmiş ve kasa kasa portakal sağlık çalışanlarına gönderilmişti.
Büyükşehir Belediyesi şimdi de Korona virüsle mücadelede özellikle fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarının aileleri için yemek hizmeti verecek. Vatandaşlar için hayati önem taşıyan salgın önlemede çalışan sağlık personelinin eş, çocuk ve yakınlarının temel beslenme ihtiyaçlarına destek olunacak. Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda ailelere günlük olarak 3 çeşit yemek hizmeti sağlayacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de, "Salgın önleme kapsamında çalışan sağlık personelleri için ne yapılsa az" diyerek desteklerinin devam edeceğini söyledi.

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