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Sağlık çalışanlarından büyük fedakarlık

KARABÜK HABERLERİ  | 18.04.2020 01:11 | Son Güncelleme

Karabük Valisi Fuat Gürel, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık personelinin büyük bir fedakarlıkla çalıştığını söyledi.Vali Gürel, korona virüs salgınının ardından insanüstü bir fedakarlık gösteren Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım personelini bütün gayretini hastaların iyileşmesi için harcadığını belirtti.Covid-19 pandemisinin ardından karantina hastanesine dönüştürülen Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid Yoğun Bakım personelinin 3 farklı ekip halinde toplam 62 hemşire, 26 klinik destek ve temizlik personelinin 7 gün 24 saat esasına göre çalıştığını ifade eden Gürel, "Covid-19 pozitif tanı konulan ve Covid-19 şüphesi ile yatan vatandaşlarımızın sağlıklarına yeniden kavuşmasını sağlamak adına, kendi aile ve sosyal yaşantılarından ödün vererek görevlerini fedakarca sürdürüyorlar.

Sağlık çalışanlarından büyük fedakarlık

Karabük Valisi Fuat Gürel, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık personelinin büyük bir fedakarlıkla çalıştığını söyledi.
Vali Gürel, korona virüs salgınının ardından insanüstü bir fedakarlık gösteren Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım personelini bütün gayretini hastaların iyileşmesi için harcadığını belirtti.
Covid-19 pandemisinin ardından karantina hastanesine dönüştürülen Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid Yoğun Bakım personelinin 3 farklı ekip halinde toplam 62 hemşire, 26 klinik destek ve temizlik personelinin 7 gün 24 saat esasına göre çalıştığını ifade eden Gürel, "Covid-19 pozitif tanı konulan ve Covid-19 şüphesi ile yatan vatandaşlarımızın sağlıklarına yeniden kavuşmasını sağlamak adına, kendi aile ve sosyal yaşantılarından ödün vererek görevlerini fedakarca sürdürüyorlar. Uzun süredir çocuklarını görmüyorlar. Virüs değil, insan geziyor. Yoğun bakım çalışanlarımız vatandaşlarımızın sağlıkları için kendi hayatlarından, ailelerinden, sevdiklerinden ödün vererek, gayretle, canla başla çok önemli bir görev yapıyorlar. İçinde bulunduğumuz bu zor zamanlarda dışarı çıktığımızda bu arkadaşlarımızı düşünmeliyiz. Alınan tedbir ve önlemler ne kadar sıkı olursa o kadar az zararla atlatacağız" dedi.
Vatandaşların alınan kararlara uymasını isteyen Gürel, şunları kaydetti:
"Biz bu illeti yeneceğiz ancak bu arkadaşlarımızın gerçekleştirdiği bu görevi unutmayacağız. O kadar ince bir çizgi ki, hem vatandaşlarımızı tedavi edecekler hem de virüse karşı kendi savunmalarını yapacaklar, her yönüyle meşakkatli ve zor bir görev. Karabük halkı adına arkadaşlarımıza yürüttükleri olağanüstü görev için teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca İl Sağlık Müdürümüz Dr. Ahmet Sarı ve ekibine, Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi İsmail Haskul ve ekibine de gayretli, özverili çalışmalarından dolayı ayrıca teşekkür ederim."

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Eflani
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