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Sağlık çalışanlarından “Kan bağışla, yaşama şans ver” etkinliği

SAMSUN HABERLERİ  | 06.11.2020 13:09 | Son Güncelleme

Samsun’da sağlık çalışanları kök hücre bağışı yaparak hastalara umut oldu.Liv Hospital Samsun Hastanesi Türk Kızılayı iş birliği ile 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda “Kan bağışla, yaşam şansı ver” mesajlı kök hücre bağış etkinliği düzenledi.Hastane kan vermeye sağlığı elveren tüm çalışanları ve doktorlarıyla gönüllü kök hücre bağışçısı oldu.

Samsun’da sağlık çalışanları kök hücre bağışı yaparak hastalara umut oldu.
Liv Hospital Samsun Hastanesi Türk Kızılayı iş birliği ile 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda “Kan bağışla, yaşam şansı ver” mesajlı kök hücre bağış etkinliği düzenledi.
Hastane kan vermeye sağlığı elveren tüm çalışanları ve doktorlarıyla gönüllü kök hücre bağışçısı oldu. Hastane misafirleri de bağışta bulunarak, projeye destek verdi.
Etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Liv Hospital Samsun Genel Müdür Yardımcısı Fatma Tan Dürüst, “Sosyal farkındalık projeleri bizim için çok önemli. 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası da kanser tedavisi gören çocuklarımızı ilgilendirdiği için son derece hassas yaklaştığımız önemli bir hafta. Bu yüzden bu anlamlı haftada hastanemizde ‘Kan bağışla, yaşama şans ver!’ diyerek kök hücre bağışı etkinliği düzenledik. Tek bir çocuğumuza bile umut olabilirsek ne mutlu. Bağışçı olan misafirlerimize ve projemize destek veren herkese teşekkür ederiz” dedi.

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