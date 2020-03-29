Sağlık çalışanlarından sonra alkışı en fazla onlar hak ediyor

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Efeler ’de salgın hastalık Korona virüsün yayılmasını önlemek için Efeler Belediyesi ekiplerine gece gündüz temizlik ve hijyen hizmetlerini arttırmak için talimat verdi.

Korona virüsle mücadele için yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarından sonra alkışı ve saygıyı en fazla, salgın hastalığın yayılması ve engellenmesi için gece gündüz temizlik ve hijyen çalışmalarını sürdüren “Temizlik İşleri Çalışanları” hak ediyor. Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 27 Mart Cuma gecesi başlattığı temizlik ve hijyen çalışmaları Cumartesi günü sabahına kadar aralıksız devam etti. Efeler Belediyesi ekipleri ilçe genelinde sokakları, düzenli olarak yıkayarak çevrede toz, toprak ve insan sağlığına zararlı maddelerin oluşmasını engelliyor; çevre ve hava kirliliğinin önüne geçiyor.



