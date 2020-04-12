Sağlık çalışanlarını Kovid-19'dan korumak için "örnek alma kabini" geliştirdiler

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir'de faaliyet gösteren bir firma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının belirlenmesi için burun ve boğazdan sürüntü yöntemiyle örnek alan sağlık çalışanlarının hastayla temas etmesini önleyen "örnek alma kabini" geliştirdi.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde, yurt içindeki ve yurt dışındaki pek çok kurum ve kuruluşa anahtar teslim laboratuvar kurulumu gerçekleştiren Hedef Eğitim Araçları (Hedlab) firması, Kovid-19 ile mücadelede vakaların belirlenmesi için numune alan sağlık çalışanlarının hastayla temasını engelleyen kabin üretti.

İçindeki ultraviyole (UV) ışıklarla kendini dezenfekte edebilen ve özel eldivenlerinin yardımıyla sağlık çalışanının dışarıdaki hastadan rahatlıkla örnek alınabilmesine olanak sağlayan kabinde sürekli temiz hava olanağı sunan HEPA filtre ve özel bir fan bulunuyor.

Tamamen yerli olarak tasarlanan örnek alma kabini için şimdiden Arnavutluk'tan 45 adet sipariş alan firma, ürettiği ilk kabini ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine hediye edecek.