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Sağlık çalışanlarını Kovid-19'dan korumak için "örnek alma kabini" geliştirdiler

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 12.04.2020 11:05 | Son Güncelleme

Eskişehir'de faaliyet gösteren bir firma, Kovid-19 vakasının belirlenmesi için burun ve boğazdan sürüntü yöntemiyle örnek alan sağlık çalışanlarının hastayla temasını önleyen "örnek alma kabini" yaptı - Firma, ürettiği ilk kabini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine hediye edecek - Firmanın Genel Müdürü Onur Çelik: - "Ar-Ge ve tasarım işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kovid-19 ile mücadelede kullanılan yerli örnek alma kabinini ürettik. Bu kabinle sağlık personelinin hastayla olan temasını sıfıra indirmeyi başardık"

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir'de faaliyet gösteren bir firma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının belirlenmesi için burun ve boğazdan sürüntü yöntemiyle örnek alan sağlık çalışanlarının hastayla temas etmesini önleyen "örnek alma kabini" geliştirdi.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde, yurt içindeki ve yurt dışındaki pek çok kurum ve kuruluşa anahtar teslim laboratuvar kurulumu gerçekleştiren Hedef Eğitim Araçları (Hedlab) firması, Kovid-19 ile mücadelede vakaların belirlenmesi için numune alan sağlık çalışanlarının hastayla temasını engelleyen kabin üretti.

İçindeki ultraviyole (UV) ışıklarla kendini dezenfekte edebilen ve özel eldivenlerinin yardımıyla sağlık çalışanının dışarıdaki hastadan rahatlıkla örnek alınabilmesine olanak sağlayan kabinde sürekli temiz hava olanağı sunan HEPA filtre ve özel bir fan bulunuyor.

Tamamen yerli olarak tasarlanan örnek alma kabini için şimdiden Arnavutluk'tan 45 adet sipariş alan firma, ürettiği ilk kabini ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine hediye edecek.

- "Tamamen yerli bir ürün ortaya çıkarttık"

Firmanın Genel Müdürü Onur Çelik, AA muhabirine, yurt içi ve yurt dışındaki bazı üniversitelerin ve özel kuruluşların laboratuvarlarının kurulumu ile üretimini yaptıklarını söyledi.

Avrupa, Asya ve Afrika kıtasındaki bazı ülkelere laboratuvar malzemeleri ihracat ettiklerini anlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Ar-Ge ve tasarım işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kovid-19 ile mücadelede kullanılan yerli örnek alma kabinini ürettik. Bu kabinle sağlık personelinin hastayla olan temasını sıfıra indirmeyi başardık. Sağlık çalışanlarının virüse enfekte olmadan korunmasını amaçladık. Sağlıkçılarımız Kovid-19'u belirlemek için yapılan sürüntü testini kabinin içine girip, burada bulunan özel eldivenler yardımıyla, hastayla temas etmeden rahatlıkla yapabilir. HEPA filtre ve fan sayesinde oluşturulan pozitif basınçla kabine sürekli temiz hava sağlıyor. UV ışıkla da birkaç dakika içinde kabin içi dezenfekte edilebiliyor. Kabin içindeki çift taraflı mikrofonlarla da iletişim rahatlıkla sağlanıyor."

Çelik, seri üretimine başladıkları kabinleri yurt içi ve yurt dışından isteyen sağlık kuruluşlarına ulaştırmaya hazır olduklarını belirtti.

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Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Örnek alım kabini yerli

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