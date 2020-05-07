YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Sağlık çalışanlarını ücretsiz tıraş edecek

Sağlık çalışanlarını ücretsiz tıraş edecek

MALATYA HABERLERİ  | 07.05.2020 18:20 | Son Güncelleme

Malatya’da berber Şener Eroğlu, korona virüs salgının ilk gününden itibaren büyük mücadele veren sağlık çalışanları ile kan bağışında bulunanları ücretsiz tıraş edeceğini açıkladı.Korona virüs salgınının kontrol altına alınmaya başlaması ile birlikte normalleşme adımları kapsamında 11 Mayıs tarihinde açılacak olan berber ve kuaförlerde randevu yoğunluğu yaşanıyor.

Sağlık çalışanlarını ücretsiz tıraş edecek

Malatya’da berber Şener Eroğlu, korona virüs salgının ilk gününden itibaren büyük mücadele veren sağlık çalışanları ile kan bağışında bulunanları ücretsiz tıraş edeceğini açıkladı.
Korona virüs salgınının kontrol altına alınmaya başlaması ile birlikte normalleşme adımları kapsamında 11 Mayıs tarihinde açılacak olan berber ve kuaförlerde randevu yoğunluğu yaşanıyor. Türkiye’de korona virüs sebebiyle aylardır süren kısıtlamalar, salgının kontrol altına alınmaya başlaması ile birlikte yavaş yavaş yerini normalleşmeye bırakıyor. Adım adım normalleşme planları vatandaşa duyurulurken, bu kapsamda hizmete geri dönen sektörlerden birisi berber ve kuaförler oldu. 1,5 aydır hizmet vermeyen berber ve kuaförler, 11 Mayıs itibariyle belirli önlemler doğrultusunda tekrar açılacak. Bu karar ile sektör çalışanları oldukça mutluluk duyarken, randevu yoğunluğu ise şimdiden yaşanmaya başladı.

“Erkek berberlerinde sakal tıraşı yapılmayacak”
Malatya Park AVM Alışveriş merkezinde berberlik yapan Şener Eroğlu, “21 Mart 2020 tarihinden itibaren korona virüs nedeniyle berber ve kuaförler kapandı. Esnaf olarak birçok sıkıntılara maruz kaldık. Devletimiz her zaman esnafın yanında olmuştur. Buradan teşekkür ediyorum. 11 Mayıs Pazartesi günü iş yerimiz açılacak. Bununla beraber birçok önem alınacak. Sosyal mesafeye ve hijyen ön planda tutulacak. İş yerime maskesiz müşteri alınmayacak. Sakal tıraşı yapılmayacak. Randevulu bir şekilde hizmet sunmaya çalışacağız. Randevularımız doldu. İçerde müşteri sayımız randevu sistemine göre alacağız” ifadelerini kullandı.
Eroğlu, “11 Mayıs Berberler ve Kuaförler Günü olması nedeniyle Türkiye Berberler ve Kuaförler Genel Başkanımız Bayram Karataş teşekkür ederim. Bizler esnaf olarak, 11 Mayıs Pazartesi günü sağlık çalışanlarımıza ücretsiz hizmet sunacağız. Kendi işyerinde ücretsiz hizmet sunacağım. Kızılay kan bağışında bulunan vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet sunacağız” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İhbar sonrası ulaştılar! 3 kişi birden... İhbar sonrası ulaştılar! 3 kişi birden...
Ürküten tahmin: Minimum 7,2!Ürküten tahmin: Minimum 7,2!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Poşet ve paketten virüs bulaşma riski

Poşet ve paketten virüs bulaşma riski

86 yaşındaki vatandaşa polisten doğum günü sürprizi

86 yaşındaki vatandaşa polisten doğum günü sürprizi

AK Partili Sabuncu, “Çarşı fikri son derece yanlıştır”

AK Partili Sabuncu, “Çarşı fikri son derece yanlıştır”

Dursunbey’de 17 bina karantinaya alınıyor

Dursunbey’de 17 bina karantinaya alınıyor

Gediz’de öğrenci yurdunda yangın

Gediz’de öğrenci yurdunda yangın

Sarıgöllü berberler 1 Haziran’da dükkanlarını açacak

Sarıgöllü berberler 1 Haziran’da dükkanlarını açacak

Malatya Namaz Vakitleri 7 Mayıs Perşembe

İmsak
03:41
Sabah
05:16
Öğle
12:28
İkindi
16:17
Akşam
19:30
Yatsı
20:59

Malatya Nöbetçi Eczaneler 7 Mayıs Perşembe

Büşra Tan Eczanesi
Merkez
Ceren Eczanesi
Merkez
Ferah Eczanesi
Merkez
Kadıoğlu Eczanesi
Merkez
Utku Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Yoğun bakımdan alkışlarla servise alındı

Yoğun bakımdan alkışlarla servise alındı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Kayıp kimlik kartları için muhtarlık talep formu şartı kalktı

Kayıp kimlik kartları için muhtarlık talep formu şartı kalktı

Kadınlar tuvaletinde gizli kamera şoku

Kadınlar tuvaletinde gizli kamera şoku

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.