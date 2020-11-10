Sağlık çalışanlarının iptal edilen yıllık izinleri gelecek yıla devredildi

Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı, Sağlık-Sen Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, Sağlık-Sen’in girişimleri neticesinde sağlık çalışanlarının iptal edilen yıllık izinlerinin gelecek yıla devredildiğini açıkladı.

Sağlık-Sen’in yapmış olduğu girişimler sonuç verdi. Korona virüs salgını nedeniyle yıllık izinlerini kullanamayan ve yayınlanan genelge ile iptal edilen sağlık çalışanlarının yıllık izinleri, Sağlık Bakanlığının yayımladığı yazı ile 2021 yılına aktarılacak. Sağlık-Sen, yıllık izinlerini kullanamayan sağlık çalışanlarının izinlerinin 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle iptal edilmemesi için Sağlık Bakanlığına ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına yazılı başvuruda bulunmuş, konuyu yargıya taşımıştı. Yapılan görüşmelerde de yıllık izinler konusu gündeme getirilmişti. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan yazıya göre, izinlerini kullanamayan sağlık çalışanlarının yıllık izinleri yanmayacak.

Yazıda, 657 sayılı Kanunun 4/A ve 4/B maddeleri kapsamında çalışanların, 663 sayılı KHK’nın 45/A (3+1) kapsamına göre istihdam edilenlerin, aile hekimlerinin ve aile sağlığı elemanlarının, vekil ebe ve hemşirelerin, sözleşmeli il yöneticileri/sağlık tesisi yöneticilerinin yıllık izinlerinin 2021 yılına devredileceği kaydedildi. Ayrıca yazıda, yaş haddinden ve malulen emekli olacakların talepleri halinde izinlerinin emeklilikten önce kullandırılacağı kaydedildi.

