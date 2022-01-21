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Sağlık ekibi yolda bulduğu donmak üzere olan oğlağa ambulansta müdahale etti

21.01.2022 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık ekibi yolda bulduğu donmak üzere olan oğlağa ambulansta müdahale etti

Van'ın Çatak ilçesinde seyir halindeki 112 ekipleri yolda donma tehlikesi geçiren bir oğlağı kurtardı.

Kaçit Mahallesi'nde doğum sancısı çeken bir hastaya müdahale için hareket eden sağlık ekipleri, yol kenarında donmak üzere olan yeni doğmuş bir oğlak fark etti.

Oğlağı ambulansa alıp gerekli müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, hayvanı hipotermi battaniyesine sararak ısıtmaya çalıştı.

Bu arada sağlık ekibini fark ederek ambulansın bulunduğu yere gelen sürü sahibi, oğlağın hayata döndürülmesinin mutluluğunu yaşadı.

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