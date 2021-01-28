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Sağlık ekibinin aşı için gittiği evde yaşlı çift ölü bulundu

28.01.2021 14:02 | Son Güncelleme:
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Sağlık ekibinin aşı için gittiği evde yaşlı çift ölü bulundu

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Çetmi köyünde ikamet eden yaşlı çift evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi mobil aşılama ekipleri, Zülfinaz (80) ve Ali Yılmaz (82) çiftinin evine koronavirüs aşısı yapmak için gitti.

Çiftin kapıyı açmamasından şüphelenen sağlık ekipleri komşularıyla birlikte eve girdi.

Yaşlı çiftin öldüğünü belirleyen ekipler, durumu jandarmaya bildirdi.

Çiftin cesetleri otopsi için Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna kaldırıldı.

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