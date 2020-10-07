Sağlık emekçileri için pandemi anıtı yapılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Tabip Odasının korona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları için anıt yapılması yönündeki talebine olumlu yanıt verdi. İzmir Tabip Odasını ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, “Yaşanan acıları, özveriyle yapılan çalışmaları simgeleyen bir anıtın inşa edilerek gelecek kuşaklara salgında nasıl mücadele verildiğini anlatmak önemli” dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Lütfi Çamlı’yı ziyaret etti. Yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı ziyarette Lütfi Çamlı, İzmir Büyükşehir Belediyesinden yaşamlarını hiçe sayarak çalışan sağlık emekçileri için bir anıt ve park yapılması yönündeki taleplerini şöyle dile getirdi: “Pandemi süresince sağlık personeli özverili şekilde çalıştı. Yaşamlarını riske atarak sağlık hizmeti üretmeye çalışan sağlık çalışanlarına yönelik bir park yapılmasını istiyoruz. Yine süreci anlatan, çekilen acıları, kaybedilen sağlık çalışanları ile vatandaşlarımızı anlatan bir anıt yapılması yönünde talebimiz var. Sağlıkçıların hatırasına uygun bir düzenlemenin hayata geçmesini diliyoruz.” Böyle bir çalışmanın yapılması halinde, bunun sağlık çalışanlarına da moral olacağını ifade eden Lütfi Çamlı, pandemi sürecinde sağlık çalışanlarına desteklerinden dolayı İzmir Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

“Bu süreçte verilen mücadeleyi anlatmak önemli”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu da bir çok sağlık çalışanının korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini anımsatarak, “Sizler büyük özveri ile mesleğinizi yapıyorsunuz. Birçok sağlıkçı bu süreçte evlerine gitmedi, ailelerinden uzak kaldı. Bunu da çevresindeki insanları korumak adına yaptılar. Gönüllü olarak kendilerini izole ettiler. Biz de sizin için elimizden geleni yaparız” dedi. İzmir Tabip Odasının önerisini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de memnuniyetle karşıladığını dile getiren Özuslu, “Böyle bir anıtın yapılıp gelecek kuşaklara böyle bir salgında nasıl mücadele verildiğini anlatmak önemli. Sağlık çalışanlarının hangi acıları yaşadığını, nasıl fedakarlıklar yaptıklarını anlatmamız gerekiyor. Bu çalışma toplum sağlığı için yaptıklarınızı ortaya koyma adına çok anlamlı olacak. Başkanımızın bu konuda açık bir iradesi var” diye konuştu.

“Yerel yönetimlerden destek gördük”

Yeniden söz alan Çamlı ise, “Bizler bu süreçte kişisel koruyucu ekipmanlardan maske, siperlik gibi malzemelere büyük zorluklarla ulaştık. Yerel yönetimler özellikle İzmir Büyükşehir Belediyesinden ve ilçe belediyelerinden bu konuda önemli destek gördük. Yine Büyükşehir tarafından ücretsiz olarak verilen ulaşım, otopark hizmeti ile barınma ihtiyacının karşılanması da bizler için çok anlamlı oldu” dedi. Ziyaretin sonunda Mustafa Özuslu, Lütfi Çamlı’ya sağlık personelinin çalışmalarından dolayı plaket verdi.

